Marius Budăi afirmă că adoptarea bugetului reprezintă o confirmare clară că resursele financiare pentru măsurile sociale propuse de PSD au existat, contrar declarațiilor anterioare din spațiul politic. Deputatul social-democrat consideră că rezultatul votului demonstrează că argumentele privind lipsa banilor nu au fost reale.

„PSD a obținut astăzi o victorie importantă! Bugetul a fost adoptat cu măsurile PSD pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile! Este o victorie pentru copiii cu dizabilități, pentru copiii din familiile sărace și pentru seniorii cu venituri mici!”, a transmis Marius Budăi.

Acesta a subliniat că semnificația votului depășește cadrul strict al adoptării bugetului și reflectă o schimbare de abordare în procesul decizional. Potrivit declarațiilor sale, dezbaterea bugetară a scos la iveală diferențe majore de viziune între partidele din Coaliție.

„În primul rând s-a dovedit că existau resurse pentru solicitarea PSD! A fost minciună că „nu sunt bani” sau că „nu se poate” – vechiul discurs “de dreapta”! Banii s-au alocat fără a crește deficitul! Deci bugetul a fost blocat inutil doar dintr-o încăpățânare îndârjită a domnului prim-ministru Ilie Bolojan! Din cauza blocajului provocat de un singur om, România a stat fără buget până la finalul lunii martie!”, a declarat acesta.

Marius Budăi a lansat critici directe la adresa unor parlamentari din PNL și USR, acuzându-i că au blocat măsuri sociale din motive politice. Deputatul consideră că opoziția față de aceste măsuri a afectat direct categoriile vulnerabile.

„În al doilea rând, am văzut cu toții cinismul unor colegi de la PNL și USR! Din considerente strict politice s-au opus, FĂRĂ INIMĂ, acordării unui sprijin modest copiilor și părinților și bunicilor noștri! V-am mai spus dragi colegi de coaliție: compromis pe necazul oamenilor nu există la PSD!”, a transmis Marius Budăi.

În același context, acesta a indicat că votul privind bugetul marchează o schimbare de strategie a PSD în raport cu partenerii de guvernare. Oficialul a recunoscut că partidul a făcut concesii în trecut, dar a precizat că această abordare nu va mai continua.

„Nu în ultimul rând, momentul de astăzi marchează o schimbare a PSD în relația cu partidele din Coaliție. Până acum, în numele stabilității țării, PSD a mai și cedat. Și admit că nu ar fi trebuit să cedăm atât de mult! Dar, de acum încolo, nu va mai fi așa!”, a declarat acesta.

Marius Budăi a avertizat că responsabilitatea pentru stabilitatea guvernării trebuie împărțită între toate partidele din Coaliție și a transmis un mesaj ferm privind susținerea parlamentară.