Sorin Grindeanu afirmă că PSD nu va susține un guvern minoritar și nu va face alianță cu AUR
Sorin Grindeanu a declarat, după votul asupra bugetului de stat pentru 2026, că PSD nu va susține un guvern minoritar și nu va intra într-o alianță cu AUR. El a transmis că această poziție este fermă și a fost comunicată public după adoptarea bugetului în Parlament.
„PSD-ul nu va vota un guvern minoritar și PSD-ul nu va face alianță cu AUR”, a transmis Grindeanu în fața jurnaliștilor.
Bugetul a fost aprobat cu 319 voturi pentru, 104 împotrivă și o abținere, în urma unor dezbateri care s-au desfășurat pe parcursul mai multor zile, atât în comisii, cât și în plen. Discuțiile au fost marcate de negocieri și tensiuni între partidele din coaliția de guvernare.
În cadrul dezbaterilor privind bugetul asigurărilor sociale, nu a fost acceptat niciun amendament, iar ședințele comisiilor s-au prelungit până în jurul orei 03:00 dimineața.
Liderul PSD spune că partidul a susținut măsuri pentru categoriile vulnerabile în cadrul bugetului
Sorin Grindeanu a arătat că PSD a susținut în comisii includerea unui pachet de solidaritate destinat categoriilor vulnerabile. El a explicat că aceste măsuri vizează pensionarii și copiii cu dizabilități.
Potrivit declarațiilor sale, introducerea acestui pachet nu are legătură cu interese politice, ci este orientată către sprijinirea unor categorii sociale care au nevoie de susținere.
„Și bine au făcut colegii mei din comisie pentru că în acest mod am reușit să impunem pachetul de solidaritate care nu e pentru PSD. Este pentru pensionari și pentru copiii cu dizabilități”, a afirmat liderul social-democrat.
PSD pregătește consultări interne privind posibilitatea schimbării premierului Ilie Bolojan
Liderul social-democrat a reiterat că PSD nu renunță la ideea schimbării lui Ilie Bolojan din funcția de premier. El a explicat că decizia finală nu va fi luată individual, ci în urma unor consultări interne la nivelul partidului.
Potrivit lui Grindeanu, aproximativ 5.000 de membri PSD vor participa la acest proces, care va include întâlniri regionale urmate de un vot intern. Consultările urmează să fie organizate în perioada următoare.
Premierul Ilie Bolojan spune că bugetul adoptat reprezintă o măsură de stabilitate pentru finanțele publice
După adoptarea bugetului, premierul Ilie Bolojan a declarat că documentul reflectă reformele realizate până în prezent, inclusiv în administrație și în sistemul de pensii speciale, precum și reducerile de cheltuieli din sectorul public.
El a arătat că bugetul este construit pentru a preveni dezechilibrele și a descris documentul ca fiind o măsură de siguranță pentru finanțele publice. De asemenea, a transmis că obiectivul este stabilizarea situației economice și pregătirea pentru eventuale șocuri externe.
„Doamnelor și domnilor, stimați colegi, miniștri, vă mulțumesc tuturor parlamentarilor care ați votat bugetul, un buget care prevede o nouă abordare corectă față de cetățeni. Cu această ocazie, le spun românilor că toate reformele făcute până acum, reforma administrației, reforma pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituțiile publice sunt reflectate în acest buget.
Bugetul reprezintă și centura de siguranță pe care o avem în fața unor derapaje nedorite. Astfel, nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni și risipi finanțele publice. Spunem adevărul și facem tot ce ne stăm putință pentru a echilibra situația financiară. Avem forța necesară să îndreptăm lucrurile și să punem România pe baze corecte și realiste. Trebuie să lucrăm în continuare pentru a întări România pentru că vedem ce se întâmplă la nivel mondial, iar noi trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui șoc care poate veni din afară”, a spus Ilie Bolojan.
