Sorin Grindeanu a declarat, după votul asupra bugetului de stat pentru 2026, că PSD nu va susține un guvern minoritar și nu va intra într-o alianță cu AUR. El a transmis că această poziție este fermă și a fost comunicată public după adoptarea bugetului în Parlament.

„PSD-ul nu va vota un guvern minoritar și PSD-ul nu va face alianță cu AUR”, a transmis Grindeanu în fața jurnaliștilor.

Bugetul a fost aprobat cu 319 voturi pentru, 104 împotrivă și o abținere, în urma unor dezbateri care s-au desfășurat pe parcursul mai multor zile, atât în comisii, cât și în plen. Discuțiile au fost marcate de negocieri și tensiuni între partidele din coaliția de guvernare.

În cadrul dezbaterilor privind bugetul asigurărilor sociale, nu a fost acceptat niciun amendament, iar ședințele comisiilor s-au prelungit până în jurul orei 03:00 dimineața.

Sorin Grindeanu a arătat că PSD a susținut în comisii includerea unui pachet de solidaritate destinat categoriilor vulnerabile. El a explicat că aceste măsuri vizează pensionarii și copiii cu dizabilități.

Potrivit declarațiilor sale, introducerea acestui pachet nu are legătură cu interese politice, ci este orientată către sprijinirea unor categorii sociale care au nevoie de susținere.

„Și bine au făcut colegii mei din comisie pentru că în acest mod am reușit să impunem pachetul de solidaritate care nu e pentru PSD. Este pentru pensionari și pentru copiii cu dizabilități”, a afirmat liderul social-democrat.

Liderul social-democrat a reiterat că PSD nu renunță la ideea schimbării lui Ilie Bolojan din funcția de premier. El a explicat că decizia finală nu va fi luată individual, ci în urma unor consultări interne la nivelul partidului.

Potrivit lui Grindeanu, aproximativ 5.000 de membri PSD vor participa la acest proces, care va include întâlniri regionale urmate de un vot intern. Consultările urmează să fie organizate în perioada următoare.

După adoptarea bugetului, premierul Ilie Bolojan a declarat că documentul reflectă reformele realizate până în prezent, inclusiv în administrație și în sistemul de pensii speciale, precum și reducerile de cheltuieli din sectorul public.

El a arătat că bugetul este construit pentru a preveni dezechilibrele și a descris documentul ca fiind o măsură de siguranță pentru finanțele publice. De asemenea, a transmis că obiectivul este stabilizarea situației economice și pregătirea pentru eventuale șocuri externe.