Anunț de ultimă oră de la RAR. Șoferii nu vor mai putea face programări în acest interval

Registrul Auto Român (RAR) a transmis un anunț important pentru șoferii care intenționează să își facă programări online pentru serviciile instituției. Platforma de programări va fi indisponibilă timp de câteva ore din cauza unor lucrări de mentenanță programate.

Registrul Auto Român a anunțat că serviciul de programări online disponibil pe site-ul instituției va fi oprit temporar pentru efectuarea unor operațiuni tehnice.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții RAR, întreruperea este programată miercuri, 10 iunie 2026, în intervalul orar 20:00 – 24:00.

În această perioadă, utilizatorii nu vor putea accesa platforma pentru efectuarea programărilor necesare activităților desfășurate de instituție.

Reprezentanții Registrului Auto Român îi sfătuiesc pe cei care intenționează să solicite servicii în perioada următoare să își facă programările înainte de începerea lucrărilor de mentenanță.

„Vă informăm că miercuri, 10 iunie 2026, în intervalul orar 20:00 – 24:00, serviciul de programări online oferit de Registrul Auto Român pe site-ul www.rarom.ro nu va fi funcțional. În acest interval vom face operațiuni de mentenanță. Prin urmare, vă recomandăm să faceți programări pentru activitățile de care aveți nevoie înainte de perioada menționată mai sus. Ne prezentăm scuzele pentru eventualele inconveniente și vă stăm la dispoziție pentru orice alte informații”, a transmis Registrul Auto Român.

În perioada lucrărilor de mentenanță va fi afectat exclusiv serviciul de programări online. După finalizarea intervențiilor tehnice, platforma va redeveni funcțională.

RAR utilizează sistemul online pentru programarea mai multor servicii, inclusiv pentru activități de identificare a vehiculelor, omologări, eliberarea cărții de identitate a vehiculului, inspecții și alte operațiuni specifice.

Șoferii care intenționează să își facă o programare în seara zilei de 10 iunie sunt sfătuiți să își planifice solicitările înainte de ora 20:00 pentru a evita eventualele întârzieri.

RAR este una dintre instituțiile prin care trec anual sute de mii de proprietari de vehicule pentru operațiuni precum identificarea mașinilor aduse din străinătate, eliberarea cărții de identitate a vehiculului, omologări, certificarea unor modificări tehnice sau alte proceduri necesare înmatriculării.

În cele mai multe cazuri, accesul la aceste servicii se face exclusiv pe baza unei programări prealabile, realizată prin intermediul platformei online a instituției.

Anunțul RAR vine într-o perioadă în care numărul solicitărilor este în creștere. În lunile de vară, mulți șoferi cumpără autoturisme second-hand din străinătate, pregătesc documentația pentru înmatriculare sau efectuează formalitățile necesare înaintea concediilor.

Din acest motiv, instituția recomandă efectuarea programărilor înainte de intervalul anunțat pentru mentenanță, pentru a evita eventualele întârzieri.

Operațiunile de mentenanță sunt realizate periodic pentru actualizarea și funcționarea în condiții optime a platformelor informatice utilizate de instituție. Astfel de intervenții sunt necesare pentru asigurarea securității datelor și pentru menținerea funcționalității serviciilor online folosite de șoferi.