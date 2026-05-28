Tot mai mulți români își caută un loc de muncă. Peste 130.000 de candidați noi s-au înscris pe eJobs de la începutul anului

Piața muncii din România traversează o perioadă de intensă activitate din partea candidaților, pe fondul preocupărilor legate de stabilitatea financiară și de schimbările rapide din economie. Potrivit unui comunicat transmis de eJobs România, numărul românilor care își caută activ un loc de muncă a crescut semnificativ în primele luni din 2026, atât în ceea ce privește aplicările, cât și numărul de conturi noi create pe platformă.

Datele publicate de cea mai mare platformă de recrutare online din România arată că peste 130.000 de candidați noi și-au făcut cont pe eJobs.ro de la începutul anului și până acum, în creștere cu 13% față de aceeași perioadă din 2025. În același timp, numărul total al aplicărilor a depășit 5,5 milioane, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 1,1 milioane de aplicări pe lună.

„Vedem tot mai mulți candidați foarte tineri care se grăbesc să își înceapă viața profesională, care vor să se angajeze mai devreme decât se întâmpla în anii trecuți și să nu mai amâne acest moment până după finalizarea studiilor. Asta pentru că au înțeles că au nevoie să acumuleze experiență și să depășească rapid zona de entry level ce presupune competențe care, în anumite domenii, au fost deja transferate către inteligența artificială”, explică Bogdan Badea.

Reprezentanții platformei spun că această evoluție vine într-un moment în care candidații sunt tot mai preocupați de siguranța locului de muncă și de stabilitatea veniturilor.

„Această efervescență în rândul candidaților vine într-un moment de recalibrare a pieței, când vedem o activare a eforturilor de angajare pe aproape toate categoriile profesionale, cu un element comun în ceea ce privește prioritățile: stabilitatea financiară”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Acesta precizează că nu doar numărul utilizatorilor noi a crescut, ci și activitatea celor deja existenți pe platformă.

„Dincolo de cei 131.000 de utilizatori noi, a crescut și activitatea celor deja existență în platformă, generând un număr de peste 5,5 milioane de aplicări, de la începutul anului și până acum. Asta ne duce la o medie de 61,5 aplicări / job”, explică Bogdan Badea.

Analiza eJobs arată că cei mai mulți candidați noi care și-au creat cont în platformă sunt foarte tineri și încearcă să intre cât mai repede pe piața muncii.

Astfel, 26% dintre noii utilizatori au între 18 și 24 de ani. Aproximativ 19,3% au între 25 și 35 de ani, 11,5% între 36 și 45 de ani, iar 9,2% au peste 45 de ani. Totodată, 5,7% dintre noii candidați au sub 18 ani.

Potrivit reprezentanților companiei, tinerii încearcă să acumuleze experiență profesională încă din timpul studiilor, pe fondul schimbărilor accelerate din piața muncii și al impactului inteligenței artificiale asupra anumitor joburi de entry level.

Ca și în anii anteriori, cele mai multe aplicări s-au concentrat în domeniile cu volume mari de angajări.

Retailul rămâne sectorul cu cel mai mare interes din partea candidaților, urmat de servicii, financiar-bancar, call-center/BPO, industria alimentară și turism.

O schimbare importantă observată în 2026 este creșterea interesului pentru domeniile construcțiilor și energiei, unde salariile au devenit mai atractive, inclusiv pentru persoane care provin din alte industrii și sunt dispuse să se recalifice.

Potrivit eJobs, această tendință arată că tot mai mulți candidați sunt dispuși să își schimbe domeniul de activitate pentru un venit mai bun și pentru mai multă stabilitate profesională.

Datele platformei arată că mulți dintre candidații noi provin din domenii precum achiziții, vânzări, HoReCa, logistică, administrativ și producție.

În ceea ce privește nivelul de studii:

aproape o treime sunt absolvenți de liceu sau școli vocaționale

13% au studii superioare

8,5% sunt studenți

4,4% au studii postuniversitare finalizate.

Majoritatea candidaților caută locuri de muncă full-time în București, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, Iași, Ilfov și Constanța.

Unul dintre cele mai importante semnale din analiza eJobs este scăderea interesului pentru joburile remote, după mai mulți ani în care munca la distanță a dominat preferințele candidaților.

Peste 700.000 de aplicări au fost trimise către joburile part-time, însă locurile de muncă remote au început să piardă teren.

„Dacă din 2020 încoace am văzut o rată constantă de între 12% și 15% a aplicărilor pentru locurile de muncă remote, acum a ajuns la 9,8%. Asta pentru că angajatorii au transmis semnale clare în piață că vor să readucă oamenii la birouri, iar candidații aplică în consecință. În plus, se simt mai siguri pe un loc de muncă unde interacționează zilnic cu echipa și managerul”, declară Bogdan Badea.

În același timp, aplicările pentru joburile din străinătate continuă să scadă și au reprezentat doar 0,8% din totalul aplicărilor în primele cinci luni ale anului.

Potrivit datelor publicate de eJobs, luna ianuarie a fost cea mai activă în ceea ce privește crearea de conturi noi pe platformă.

Aproape 33.000 de persoane și-au făcut CV pe eJobs.ro doar în prima lună a anului.

În prezent, pe platformă sunt disponibile peste 16.000 de locuri de muncă, iar alte aproximativ 6.500 de joburi sunt listate pe iajob.ro, platforma lansată de eJobs pentru recrutarea rapidă, fără etapele clasice de selecție și fără necesitatea unui CV complex.