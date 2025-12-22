Calitatea de membru este dobândită de BNR în rolul său de administrator al sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR, potrivit unui comunicat de presă transmis de banca centrală.

ECSDA reunește 40 de depozitari centrali de instrumente financiare, atât naționali, cât și internaționali, din 36 de țări europene. Asociația funcționează ca o platformă de cooperare între membrii săi, oferind un cadru dedicat schimbului de opinii și dezvoltării unor proiecte de interes comun. Prin activitatea sa, ECSDA promovează un dialog constant și constructiv între comunitatea depozitarilor centrali, autoritățile publice europene și alte părți interesate, cu obiectivul de a contribui la crearea și menținerea unei infrastructuri post-tranzacționare eficiente și moderne pentru piețele financiare europene.

SaFIR este sistemul utilizat pentru înregistrarea și decontarea operațiunilor cu titluri de stat și este încadrat ca sistem de tip GSRS, respectiv Government Securities Registration System. Acesta se află în administrarea și operarea Băncii Naționale a României și folosește platforma SWIFT pentru transmiterea mesajelor necesare proceselor de decontare și înregistrare a instrumentelor financiare.

Aderarea BNR la ECSDA marchează un pas important în integrarea infrastructurii financiare românești în rețelele europene de specialitate și consolidează rolul sistemului SaFIR în contextul piețelor financiare europene.

ECSDA (European Central Securities Depositories Association) este organizația care reunește depozitarii centrali de instrumente financiare din Europa, având un rol esențial în funcționarea și modernizarea piețelor financiare europene. Asociația reprezintă interesele a zeci de depozitari centrali naționali și internaționali, acoperind majoritatea țărilor europene și facilitând cooperarea între aceste instituții-cheie ale infrastructurii financiare.

Rolul principal al ECSDA este de a sprijini dezvoltarea unei infrastructuri post-tranzacționare sigure, eficiente și armonizate la nivel european. Asociația oferă un cadru de dialog între depozitarii centrali, instituțiile europene, autoritățile de reglementare și alți actori relevanți, contribuind la elaborarea și implementarea standardelor comune în domeniul decontării și înregistrării instrumentelor financiare.

ECSDA este activ implicată în proiecte europene majore, precum integrarea piețelor de capital, digitalizarea proceselor financiare și adaptarea la noile reglementări europene. Prin schimbul de expertiză și bune practici între membri, asociația contribuie la reducerea riscurilor operaționale, la creșterea transparenței și la eficientizarea fluxurilor financiare. În acest context, ECSDA joacă un rol strategic în consolidarea stabilității și competitivității piețelor financiare europene.