Ministerul Finanțelor a atras, în luna decembrie, 464,6 milioane lei și 201,5 milioane euro, echivalentul a aproape 1,5 miliarde lei (293 milioane euro), prin a 11-a ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populație (FIDELIS), derulată prin sistemele Bursa de Valori București.

Titlurile de stat Fidelis emise în această rundă au început tranzacționarea joi, 18 decembrie, pe piața bursieră. Următoarea ofertă Fidelis este estimată să fie lansată la jumătatea lunii ianuarie 2026.

De la lansarea programului, în august 2020, și până în prezent, Ministerul Finanțelor a derulat 31 de oferte Fidelis, prin care a atras de la populație peste 62 de miliarde de lei (12,5 miliarde euro). Doar în anul 2025, valoarea emisiunilor a ajuns la 21 de miliarde de lei (4,2 miliarde euro), reprezentând aproximativ o treime din totalul subscrierilor realizate până acum.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat rolul tot mai important al programului Fidelis în orientarea economiilor populației către instrumente sigure și predictibile.

„Ultima ediție FIDELIS din acest an confirmă eficiența programului și faptul că tot mai mulți investitori preferă să își plaseze economiile în instrumente sigure și stabile, cu randamente predictibile. Rezultatele din 2025, cu peste 21 de miliarde de lei atrași, arată că FIDELIS a devenit un reper al pieței de capital și o opțiune solidă de economisire pe termen mediu și lung”, a declarat Alexandru Nazare.

Acesta a mai mulțumit investitorilor, partenerilor din sindicatul de intermediere și Bursei de Valori București, subliniind că programul va continua prin emisiuni diversificate, adaptate nevoilor pieței.

Președintele Consiliului de Administrație al BVB, Radu Hanga, a evidențiat cooperarea dintre stat și ecosistemul pieței de capital, dar și componenta socială a programului.

„Succesul programului Fidelis validează relația de cooperare matură și eficientă între Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, și întregul ecosistem al pieței de capital”, a declarat acesta, menționând și parteneriatul cu RockFM pentru tranșele dedicate donatorilor de sânge. „De la lansarea tranșelor dedicate donatorilor, în martie 2023, aceștia au subscris titluri de stat Fidelis în valoare totală de peste 3,9 miliarde lei, sumă care reprezintă peste 6% din valoarea totală atrasă prin toate emisiunile Fidelis”, a precizat Radu Hanga.

Directorul general al BVB, Remus Vulpescu, a arătat că ritmul accelerat al emisiunilor din 2025 a schimbat fundamental dinamica programului.

„Anul 2025 marchează o schimbare de paradigmă pentru Fidelis și pentru investitorii de retail din România”, a spus acesta, subliniind că doar în acest an au fost derulate 11 emisiuni, adică 35% din totalul ofertelor lansate din 2020.

Potrivit lui Vulpescu, numărul investitorilor care dețin exclusiv titluri de stat a crescut de la circa 40.000 la peste 65.000, aceștia reprezentând aproape un sfert din totalul investitorilor activi la BVB.

La rândul său, Directorul General al TradeVille, Miriam Andrei, a evidențiat rolul ofertelor Fidelis în atragerea de noi investitori și în diversificarea portofoliilor.

„Ofertele Fidelis din 2025 au reprezentat o poartă de intrare esențială pentru noi investitori și o metodă excelentă de diversificare, cu randamente competitive și beneficii fiscale clare”, a declarat Miriam Andrei.

Aceasta a adăugat că, pentru 2026, este de așteptat ca statul să capitalizeze interesul crescut al populației printr-o combinație de titluri Fidelis și listări de pachete minoritare la companii strategice.