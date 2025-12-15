FIDELIS 2025. În perioada derulării ofertei, investitorii au depus în total 12.724 de ordine de subscriere, valoarea cumulată a investițiilor ridicându-se la 464,70 milioane lei și 201,50 milioane euro.

„Încheiem anul 2025 cu un record absolut de la lansarea programului și a parteneriatului cu Rock FM. Suma totală investită de români în cele 11 ediții din acest an depășește 21,1 miliarde lei, un rezultat care dovedește maturitatea pieței locale. Ceea ce ne bucură în mod special la această ediție este apetitul record pentru scadența de 10 ani în euro. Faptul că românii aleg să își plaseze economiile pe un orizont de timp atât de îndelungat este cel mai puternic vot de încredere acordat instrumentelor de economisire ale Ministerului Finanțelor. Totodată, solidaritatea donatorilor-investitori a rămas exemplară în 2025: aceștia au investit peste 1,77 miliarde lei (1.775.546.100 lei) prin 31.501 ordine, salvând vieți și investind în viitorul lor”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.

Tranșa specială destinată donatorilor de sânge, cu maturitate de 2 ani și o dobândă de 7,55%, a atras investiții de 70,1 milioane de lei, prin 1.791 de ordine de subscriere, beneficiarii având acces la un prag minim redus, de 500 de lei.

În cazul emisiunilor standard în lei, investitorii au putut alege între trei scadențe. Titlurile cu maturitate de 2 ani, remunerate cu o dobândă de 6,55%, au cumulat subscrieri de 167,66 milioane de lei, realizate prin 2.040 de ordine. Pentru scadența de 4 ani, cu o dobândă de 7,10%, au fost plasate 588 de ordine, însumând 37,99 milioane de lei. Cea mai mare sumă în lei a fost atrasă de titlurile cu maturitate de 6 ani și dobândă de 7,50%, care au totalizat 188,91 milioane de lei, prin 1.279 de ordine.

În ceea ce privește emisiunile în euro, oferta a inclus scadențe de 3, 5 și 10 ani, iar datele indică o orientare accentuată a investitorilor către plasamente pe termen lung. Scadența de 3 ani, cu o dobândă de 3,75%, a atras 52,27 milioane de euro (aproximativ 266 milioane de lei) prin 1.751 de ordine, în timp ce scadența de 5 ani, remunerată cu 4,75%, a cumulat 33,93 milioane de euro (circa 172 milioane de lei) prin 1.143 de ordine.

Cea mai atractivă tranșă a ediției a fost cea cu maturitate de 10 ani și dobândă de 6,20%, care a înregistrat cel mai mare număr de subscrieri dintre toate opțiunile disponibile. Aceasta a atras 115,33 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 587 milioane de lei, prin 4.132 de ordine. Interesul ridicat pentru cea mai lungă maturitate reflectă încrederea investitorilor în statul român și preferința pentru instrumente de economisire stabile și predictibile.

Anul 2025 marchează cea mai bună performanță din istoria Programului FIDELIS. Cumulat, rezultatele celor 11 ediții derulate în acest an, inclusiv cea din decembrie, indică subscrieri totale de peste 21,1 miliarde de lei, reprezentând cel mai ridicat nivel anual de la lansarea programului.

De la debutul Programului FIDELIS, valoarea totală a investițiilor atrase a ajuns la 62,12 miliarde de lei. Totodată, contribuțiile realizate de donatorii-investitori au depășit 3,91 miliarde de lei, fonduri care au sprijinit atât finanțarea statului, cât și sistemul medical, prin încurajarea donării de sânge.