Programul Tezaur continuă să fie una dintre principalele opțiuni prin care statul român atrage finanțare de la populație, iar ediția lansată în 8 decembrie 2025 marchează a 12-a emisiune a anului.

Potrivit comunicatului instituției, „Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 8 decembrie 2025, cea de-a douăsprezecea ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiții avantajoase”.

Perioada de subscriere se încheie pe 9 ianuarie 2026, timp în care investitorii pot achiziționa titluri în lei garantate integral de stat.

Noua emisiune păstrează structura familiară programului Tezaur, dar vine cu dobânzi considerate atractive în contextul evoluțiilor economice din 2025–2026.

Astfel, conform anunțului oficial:

„În perioada 8 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,40%, 7%, respectiv, 7,40%”.

Aceste randamente sunt superioare dobânzilor medii oferite de depozitele bancare, menținând programul Tezaur drept unul dintre cele mai competitive instrumente de economisire puse la dispoziția populației.

Titlurile pot fi achiziționate de orice persoană fizică cu domiciliul în România, fără limite privind suma maximă investită. De asemenea:

-titlurile sunt fără risc, fiind garantate 100% de stat;

-veniturile obținute din dobânzi sunt neimpozabile, un avantaj important față de depozitele bancare;

-investitorii pot opta pentru direcționarea economiilor pe termen scurt, mediu sau lung.

Programul se adresează atât celor care doresc să își diversifice portofoliul de economisire, cât și persoanelor care preferă stabilitatea și siguranța capitalului investit.

Titlurile Tezaur pot fi achiziționate:

-prin unitățile Trezoreriei Statului,

-prin Compania Națională Poșta Română, pentru achiziții cu numerar sau prin mandat poștal,

online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), pentru cei care dețin cont în Trezorerie.

Flexibilitatea acestor modalități a contribuit în mod constant la extinderea bazei de investitori din cadrul programului.

Într-o perioadă în care volatilitatea dobânzilor bancare și inflația au determinat românii să caute soluții stabile, titlurile Tezaur continuă să reprezinte o alternativă sigură, cu randamente peste media pieței și riscuri minime.

Programul contribuie totodată la finanțarea deficitului bugetar, menținând costurile de împrumut ale statului la niveluri sustenabile.

Tezaur, unul dintre cele mai accesate programe pentru populație

Edițiile anterioare din 2025 au atras deja sute de mii de investitori, iar Ministerul Finanțelor mizează pe același interes și pentru această serie, având în vedere contextul economic și nivelul dobânzilor oferite.

Reprezentanții ministerului susțin că Tezaur rămâne un program-cheie pentru stimularea economisirii responsabile în rândul populației și pentru consolidarea încrederii în instrumentele financiare ale statului.

