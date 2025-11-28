Ministerul Finanțelor anunță că Fidelis 11 va avea loc între 5 și 12 decembrie și va oferi dobânzi atractive: până la 7,55% pentru lei și până la 6,20% pentru euro.

Persoanele peste 18 ani, fie că locuiesc în țară sau în străinătate, pot cumpăra aceste titluri de stat prin băncile partenere: Banca Transilvania (BT Capital Partners), BCR, BRD, UniCredit Bank și TradeVille cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Dobânzile sunt neimpozabile și se împart astfel:

În lei:

6,55% pentru 2 ani

7,55% pentru 2 ani (pentru donatorii de sânge)

7,10% pentru 4 ani

7,50% pentru 6 ani

În euro:

3,75% pentru 3 ani

4,75% pentru 5 ani

6,20% pentru 10 ani

Valoarea unui titlu Fidelis este 100 lei pentru emisiunea în lei și 100 euro pentru cea în euro. Pragul minim de subscriere este 5.000 lei sau 1.000 euro.

Ministerul Finanțelor lansează o tranchă specială de titluri de stat Fidelis în lei, cu scadență de 2 ani, pentru cei care donează sânge începând cu 1 iunie 2025. Dobânda este 7,55%, iar suma minimă pentru a investi a scăzut de la 5.000 lei la 500 lei, cu un maxim de 100.000 lei.

Avantajele pentru investitori:

Poți vinde titlurile înainte de maturitate și primești dobânda pentru perioada în care le-ai deținut, în funcție de prețul de pe bursă.

Veniturile din aceste titluri sunt neimpozabile.

Poți să gestionezi și să diversifici ușor investițiile.

Ce sunt titlurile de stat Fidelis? Sunt investiții lansate de Ministerul Finanțelor, doar pentru persoane fizice. Practic, statul împrumută bani de la oameni și plătește dobândă fixă anuală, neimpozabilă.

Fidelis vs. Tezaur:

Fidelis: se cumpără doar prin bănci și brokeri, pot fi vândute oricând pe Bursa de Valori București, nu apar în Spațiul Privat Virtual (SPV) și nu pot fi răscumpărate direct de stat.

Tezaur: se cumpără de la Poștă, Trezorerie sau online prin SPV, apar în SPV și pot fi răscumpărate anticipat, dar doar integral și fără dobânzile acumulate.

Cine poate investi în Fidelis? Persoanele fizice, rezidente sau nerezidente, peste 18 ani. Persoanele juridice nu pot cumpăra.

Pot vinde titlurile înainte de maturitate? Da, pe Bursa de Valori București, la prețul pieței. Veți primi dobânda pentru perioada în care ați deținut titlul și prețul obținut la vânzare.

Sunt sigure titlurile Fidelis? Da, capitalul și dobânda sunt garantate de stat. Brokerii sunt supravegheați de ASF, iar fondurile și titlurile sunt ținute separat de cele ale brokerului pentru siguranță.

Ce se întâmplă dacă brokerul dă faliment? Titlurile sunt înregistrate pe numele dvs. la Depozitarul Central, nu la broker. Dacă brokerul falimentează, titlurile rămân ale dvs. și pot fi transferate la alt broker.

Pot transfera titlurile la alt broker? Da, la cerere, prin Depozitarul Central, prezentând actul de identitate.