Într-o declarație susținută joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că temperaturile negative prognozate vor determina o creștere notabilă a consumului intern de gaze naturale, însă autoritățile sunt pregătite pentru această situație.

„Săptămâna viitoare vom avea temperaturi negative cu aproximativ 1–3 grade Celsius, ceea ce va cauza o creștere a consumului de gaze naturale la nivel național cu aproximativ 20%, până la 57–58 de milioane de metri cubi pe zi”, a precizat ministrul.

Bogdan Ivan a subliniat că România se află într-o poziție favorabilă în ceea ce privește înmagazinarea gazelor naturale.

„România are aproximativ 70% din capacitatea de depozitare a gazelor naturale, mult peste media europeană, care este în acest moment de aproximativ 50%”, a transmis ministrul.

Acesta a adăugat că autoritățile au început din timp coordonarea cu operatorii din domeniu pentru a preveni eventualele disfuncționalități în alimentare.

„Am mobilizat operatorii de producție, transport și distribuție de energie electrică, precum și operatorii de transport și distribuție de gaze, pentru a ne asigura că în această perioadă vor fi suficiente gaze în casele românilor și în instituțiile publice”, a declarat Ivan.

Ministrul a explicat că România poate asigura necesarul zilnic apelând atât la producția internă, cât și la depozitele existente și, dacă este necesar, la importuri.

„România poate extrage din depozite aproximativ 24-25 de milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi. Avem o producție de peste 21–22 de milioane de metri cubi, iar cu un buffer foarte mic ne putem alimenta și din import”, a menționat acesta.

Bogdan Ivan a făcut referire și la o situație punctuală apărută la Romgaz, fără impact asupra pieței:

„Am avut o discuție cu colegii de la Romgaz. În urmă cu două zile a existat o scădere procentuală de aproximativ 0,5% a producției, din cauza unei scăderi de tensiune la un punct de extracție, însă în acest moment se lucrează la capacitate și nu ne așteptăm la perturbări pe piața gazelor”.

În încheiere, ministrul Energiei a transmis că autoritățile au anticipat valul de frig și nu estimează probleme în furnizarea de energie.