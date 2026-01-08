Trecerea la euro în Bulgaria a fost gândită, din punct de vedere administrativ, ca o operațiune standard, bazată pe reguli clare de conversie și pe experiențele altor state membre ale Uniunii Europene.

Avocatul Martin Kostov, reprezentant al organizației „Imash Pravo”, a explicat că mecanismul ar fi trebuit să fie unul previzibil, cu un impact limitat asupra prețurilor finale. În practică, însă, schimbarea monedei a scos rapid la suprafață vulnerabilități vechi ale sistemului de supraveghere economică.

Experiențele anterioare din alte țări arată că introducerea euro nu este niciodată percepută exclusiv ca un exercițiu matematic. În Germania, după adoptarea monedei unice în 2002, a apărut termenul „Teuro”, care reflecta sentimentul public că ajustările aparent minore au dus, cumulat, la creșterea costului vieții. Deși multe scumpiri erau mici în cifre absolute, ele au fost resimțite puternic în consumul zilnic.

Italia a traversat un proces similar, cu o memorie colectivă încă vie legată de modificările de prețuri din perioada conversiei. Produsele cumpărate frecvent, precum cafeaua, pastele sau serviciile de bază, au devenit repere pentru nemulțumirea publică. Presa bulgară subliniază că, în astfel de momente, percepția contează la fel de mult ca realitatea economică, iar comercianții testează limitele toleranței sociale și eficiența instituțiilor de control.

Pentru Bulgaria, acest context este amplificat de experiențe istorice sensibile. Criza financiară din 1996–1997, introducerea consiliului monetar și denominarea din 1999 au consolidat ideea că perioadele de tranziție sunt vulnerabile.

Cetățenii asociază aceste etape cu întârzieri administrative, aplicarea selectivă a regulilor și oportunități pentru comportamente speculative. Primele zile din ianuarie 2026 au confirmat aceste temeri, când ajustările de preț au depășit frecvent simpla conversie la euro.

După introducerea monedei euro, în prima săptămână au fost raportate numeroase situații în care prețurile au crescut semnificativ, fără a putea fi justificate prin rata oficială de schimb de 1 euro = 1,95583 leva. Un exemplu frecvent invocat este pâinea, un produs de bază cumpărat zilnic și cu o puternică încărcătură simbolică pentru consumatori.

Conform unor relatări, o pâine care costa 0,89 leva pe 31 decembrie a ajuns la 1,19 leva, echivalentul a 0,61 euro, pe 2 ianuarie. Aceasta înseamnă o creștere de aproximativ 33% în mai puțin de 48 de ore. Specialiștii subliniază că astfel de modificări nu pot fi explicate prin creșteri ale costurilor cu materia primă, transportul sau forța de muncă, ci indică mai degrabă o strategie de testare a reacției publicului.

Comerțul online a făcut aceste evoluții și mai vizibile. Platformele digitale au permis monitorizarea modificărilor de preț în timp real, iar unele produse au înregistrat dublări de preț într-o singură zi. De exemplu, recipiente din plastic au crescut de la 5,23 euro la 10,22 euro, iar cizmele de cauciuc au trecut de la 49,99 leva la 49,99 euro, adică aproape 97,80 leva.

Au existat și situații în care erorile par greu de explicat, dar efectele au fost suportate de consumatori. Un exemplu este cel al unei pizza afișate la 18,75 leva, echivalentul a 9,58 euro, dar facturată la casă cu 36,67 euro, adică 71,80 leva. În astfel de cazuri, comercianții au invocat probleme tehnice, însă responsabilitatea financiară a rămas la client.

La aceste practici se adaugă și manipularea vizuală a prețurilor. Afișarea sumelor în euro cu roșu, sugerând reduceri, exploatează confuzia generată de conversia mentală a monedei. În lipsa unor controale ferme, aceste tactici continuă să fie folosite fără consecințe imediate.

Nu doar sectorul privat a contribuit la creșterea prețurilor în perioada de tranziție la euro. Și deciziile instituțiilor publice au avut un impact direct asupra costurilor suportate de populație. În Sofia, tarifele de parcare au fost majorate semnificativ, de la 2 leva pe oră în zonele albastre la 2 euro și de la 1 leu la 1 euro în zonele verzi. Aceste modificări, inițial blocate în instanță, au fost percepute ca fiind strâns legate de schimbarea monedei.

Monopolurile de stat au procedat similar. În domeniul serviciilor agricole, taxele pentru certificatele funciare au crescut de la 15 leva la 25 euro, iar pentru duplicate și extrase de la 20 leva la 25 euro. În aceste situații, cetățenii nu au alternative, iar trecerea la euro a fost folosită ca justificare pentru majorări substanțiale.

La nivel instituțional, problema este legată de politizarea organismelor de reglementare. Funcțiile-cheie sunt adesea ocupate pe criterii politice, nu pe bază de competență, ceea ce reduce capacitatea de intervenție. În acest context, comercianții percep riscurile ca fiind minime și prioritizează câștigurile pe termen scurt.

Din punct de vedere juridic, legislația face o distincție clară între conversie și creșterea prețurilor. Actele normative privind euro stabilesc o rată fixă, reguli de rotunjire, obligația afișării duble a prețurilor și interzic majorările nejustificate legate de schimbarea monedei. De asemenea, legile de protecție a consumatorilor sancționează practicile înșelătoare și discrepanțele dintre prețul afișat și cel încasat. Aplicarea acestor reguli rămâne însă limitată.

În acest context, cetățenii sunt încurajați să adopte măsuri practice. Printre recomandări se numără documentarea prin fotografii a etichetelor și chitanțelor, contestarea imediată a diferențelor de preț, refuzul achiziției în cazul unor nereguli evidente și raportarea cazurilor către autoritățile competente. De asemenea, presiunea publică, prin boicoturi sau semnalarea abuzurilor, este văzută ca un instrument eficient de descurajare.