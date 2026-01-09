Oamenii care termină pregătirea militară de bază primesc bani echivalenți cu trei salarii medii brute (circa 27.000 de lei). Pe durata pregătirii, vor mai beneficia, în plus, și de o soldă, între 4.000 și 5.000 de lei. Acești bani sunt incluși în calculul bugetului pentru asigurările sociale pentru anul în care se fac plățile, conform legii actualizate privind pregătirea populației pentru apărare, semnată vineri, 9 ianuarie, de președintele Nicușor Dan.

Centrele militare îi înregistrează pe cei care au terminat pregătirea și îi includ în rezerva operațională.

Legea spune că, dacă se declară stare de urgență, stare de asediu, mobilizare sau război, rezerviștii pot fi chemați să participe la activități legate de apărare și securitate, în funcție de necesități. Românii care locuiesc în țară și au făcut serviciul militar în armatele țărilor membre NATO sau Uniunii Europene sunt înregistrați la centrele militare cu gradul pe care l-au obținut.

„La instituirea stării de urgenţă şi a stării de asediu sau la declararea stării de mobilizare şi a stării de război, rezerviştii sunt concentraţi şi/sau mobilizaţi potrivit nevoilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale”, precizează legea.

Cetățenii care pot fi chemați, rezerviștii voluntari și rezerviștii trebuie să se prezinte la locul, data și ora indicate în ordinul de chemare.

În situații speciale, cum ar fi starea de asediu, mobilizarea sau războiul, cei care locuiesc în România, dar se află temporar în străinătate, trebuie să se prezinte la centrele militare în care sunt înregistrați în maximum 15 zile de la notificare, pentru a-și clarifica situația militară și a primi ordinul de chemare.

În aceeași situație, rezerviștii voluntari plecați temporar în străinătate trebuie să se prezinte la structurile militare unde sunt încadrați, respectând termenul stabilit în contract.

Pe timp de pace, cetățenii români, bărbați sau femei, cu vârste între 18 și 35 de ani, care nu au efectuat serviciul militar, pot solicita voluntar participarea la un program de pregătire militară de bază de până la patru luni, ca soldat sau gradat voluntar.

Românii care au făcut serviciul militar activ sau în rezervă, precum și cei care au fost polițiști sau polițiști de penitenciare, sunt înregistrați ca rezerviști.