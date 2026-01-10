În Norvegia, aproape toate mașinile noi care se vând sunt electrice. În anul 2025, 96% dintre mașinile noi vândute în această țară erau mașini electrice, ceea ce arată cât de mult au adoptat oamenii această tehnologie. În același timp, motoarele tradiționale, pe benzină sau diesel, sunt aproape dispărute din vânzări.

Statul norvegian nu a impus interdicții pentru mașinile clasice, dar, chiar și fără restricții, oamenii au ales să cumpere electric. Din totalul mașinilor noi, doar 1% erau echipate cu motoare diesel, iar cele pe benzină reprezentau doar 0,3%. Restul vânzărilor au fost realizate de mașini hibride, însă acestea încep să fie depășite rapid de modelele complet electrice.

Pentru prima dată în istoria țării, numărul mașinilor electrice aflate în circulație a depășit numărul celor diesel. În prezent, 32,5% din toate mașinile din Norvegia sunt electrice, 31% sunt diesel, 23% pe benzină, iar restul sunt hibride.

Cea mai populară marcă de mașini în Norvegia este Tesla. În 2025, aproape 1 din 5 mașini noi vândute era Tesla. Cel mai bine vândut model a fost Tesla Model Y, cu 27.621 de unități.

Pe locul doi este Volkswagen (13%), urmat de Volvo (7,8%). Diferența mare arată cât de bine s-a adaptat Tesla cerințelor norvegienilor.

Succesul mașinilor electrice din Norvegia nu vine din interzicerea mașinilor clasice, ci din stimulente inteligente: reducerea taxelor, acces gratuit la benzi speciale și feriboturi, și sprijin pentru încărcarea acasă. Din 2017, chiriașii pot cere legal o stație de încărcare la locuință, eliminând una dintre principalele temeri legate de mașinile electrice.

„Vedem cum o politică coerentă și pe termen lung se reflectă direct în piață”, a declarat directorul OVF.

Următorul pas al Norvegiei este și mai ambițios decât ceea ce s-a realizat până acum. Autoritățile norvegiene își propun ca, până în anul 2030, chiar și camioanele să devină complet electrice și să nu mai polueze mediul înconjurător.

Obiectivul este clar: întreaga flotă de camioane să funcționeze fără emisii de carbon.