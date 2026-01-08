Noile spații de servicii vor fi realizate pe Autostrada de centură a Bucureștiului (A0), pe tronsonul de nord, Lotul 2, care leagă DN1 Corbeanca de DN2 Afumați. Acestea vor fi amplasate pe ambele sensuri de mers, în zona localității Balotești, la kilometrul 24, fiecare având o suprafață de aproximativ 4 hectare.

Potrivit informațiilor publicate de Buletin de București, zonele de servicii vor fi construite de la zero și vor include, pe lângă infrastructura de încărcare electrică, o serie de dotări clasice. Sunt prevăzute stații de distribuție de carburanți, toalete publice separate de benzinării, spații comerciale și zone dedicate alimentației publice.

Un element de noutate îl reprezintă introducerea dușurilor destinate în special șoferilor de camioane aflați în tranzit pe distanțe lungi. Caietul de sarcini prevede existența a cel puțin două cabine de duș separate, care să asigure intimitatea utilizatorilor.

Fiecare cabină va fi dotată cu un sistem de alertare în caz de urgență, iar concesionarul va avea obligația de a menține permanent curățenia și igienizarea acestora.

Stațiile de încărcare pentru vehicule electrice ușoare vor avea minimum patru puncte de reîncărcare în fiecare spațiu de servicii, fiecare punct fiind dotat cu o putere individuală de 150 kW.

Conform documentației tehnice, fiecare grup de patru puncte va furniza o putere totală de cel puțin 600 kW, suficientă pentru încărcarea simultană a patru autoturisme. În plus, infrastructura va permite și alimentarea concomitentă a până la opt camioane electrice.

Procedura de concesionare a fost lansată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care intenționează să ofere aceste spații în concesiune pentru o perioadă de 30 de ani.

Programul de funcționare va fi non-stop, iar viitorii concesionari vor avea posibilitatea de a adăuga, ulterior, facilități suplimentare, precum restaurante, moteluri, spălătorii auto, vulcanizări, stații GPL sau GNL, încărcare cu hidrogen sau parcări securizate.

Criteriul principal de atribuire va fi nivelul redevenței anuale oferite statului, valoarea minimă stabilită fiind de aproape 13,3 milioane de lei pe an.

Lotul 2 Nord al A0 a fost deschis circulației în noiembrie 2023, iar amenajarea spațiilor de servicii urmează să completeze infrastructura acestui tronson, aducând standarde moderne pentru transportul rutier din jurul Capitalei.