Rovinieta 2026. Șoferii au cinci variante de valabilitate. Cât costă pentru o zi sau un an

Șoferii care circulă pe sectoarele de drumuri naționale pentru care este obligatorie rovinieta au la dispoziție mai multe variante pentru achitarea acesteia. Tariful poate fi plătit la punctele fizice autorizate, dar și de la distanță, inclusiv online sau prin SMS. Pentru autoturisme există cinci perioade de valabilitate, de la o singură zi până la 12 luni, iar costul unei roviniete anuale este de 50 de euro.

Sistemul actual permite proprietarilor de autoturisme și de vehicule pentru transportul mărfurilor cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone să aleagă perioada pentru care au nevoie de rovinietă.

Pentru aceste vehicule sunt disponibile roviniete valabile o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni.

Actuala structură a perioadelor de valabilitate este aplicată începând din 2024, când au fost introduse inclusiv variantele pentru o zi, 10 zile și 60 de zile.

Astfel, un șofer care folosește doar ocazional drumurile pentru care trebuie achitat tariful nu este obligat să cumpere o rovinietă pentru o perioadă îndelungată.

Prețul diferă în funcție de perioada aleasă. Pentru autoturisme, tarifele prezentate sunt următoarele:

o zi – 3,5 euro;

10 zile – 6 euro;

30 de zile – 9,5 euro;

60 de zile – 15 euro;

12 luni – 50 de euro.

Tarifele diferă pentru celelalte categorii de vehicule, în funcție de caracteristicile acestora.

Șoferii au și posibilitatea achitării rovinietei direct de pe telefon. Plata prin SMS este disponibilă numai pentru vehiculele înmatriculate în România și nu poate fi utilizată pentru toate perioadele de valabilitate.

În cazul autoturismelor și al vehiculelor pentru transportul mărfurilor de până la 3,5 tone inclusiv, prin SMS poate fi cumpărată rovinieta pentru o zi sau pentru 10 zile.

Pentru celelalte categorii de vehicule, această modalitate de plată este disponibilă pentru rovinieta cu valabilitate de o zi.

Un aspect important este momentul de la care începe valabilitatea. În cazul achiziției prin SMS, aceasta începe la data și ora la care distribuitorul confirmă emiterea rovinietei.

Pentru achiziție, șoferul trimite un SMS la numărul 7500, în care introduce numărul de înmatriculare al vehiculului și categoria corespunzătoare acestuia.

În urma solicitării, utilizatorul primește un mesaj în care îi este comunicat costul rovinietei.

Pentru continuarea achiziției trebuie trimis răspunsul „DA” la același număr. După efectuarea operațiunii, șoferul primește mesajul care confirmă emiterea rovinietei și în care sunt menționate datele acesteia.

Este important ca informațiile introduse, în special numărul de înmatriculare și categoria vehiculului, să fie verificate înainte de confirmarea achiziției.

Cum poate fi cumpărată rovinieta online

O altă variantă este achiziționarea electronică. Șoferii pot folosi platforma oficială eRovinieta, iar accesul se poate face și prin pagina CNAIR, de unde utilizatorul este direcționat către sistemul destinat achiziției.

Rovinieta poate fi cumpărată online și prin platforma Ghișeul.ro.

Pentru efectuarea operațiunii online este necesară autentificarea într-un cont existent sau crearea unui cont nou, în funcție de platforma utilizată.

Șoferii care aleg achiziția electronică trebuie să verifice cu atenție datele vehiculului și perioada de valabilitate înainte de finalizarea plății.

Rovinieta poate fi cumpărată și de la punctele fizice

Achiziția online și plata prin SMS nu sunt singurele variante disponibile. Rovinieta poate fi cumpărată în continuare și prin intermediul distribuitorilor autorizați, inclusiv de la anumite benzinării și oficii poștale.

Indiferent de modalitatea aleasă, șoferul trebuie să se asigure că rovinieta este valabilă pentru vehiculul și perioada în care circulă pe sectoarele de drum supuse tarifării.

În cazul achiziției prin SMS, simpla transmitere a primului mesaj nu echivalează cu emiterea rovinietei. Operațiunea trebuie confirmată, iar șoferul trebuie să primească mesajul care atestă emiterea acesteia.