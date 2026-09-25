România, pe locul III în lume la ponderea cheltuielilor cu dobânzile. Petrișor Peiu: Ne aflăm imediat după Mexic și SUA

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că România a plătit în 2025 echivalentul a 25,5 miliarde de dolari pentru dobânzile aferente împrumuturilor guvernamentale, în prețuri comparabile la paritatea puterii de cumpărare.

Pentru comparație, Polonia a plătit în 2025 echivalentul a 36,1 miliarde de dolari pentru dobânzile aferente împrumuturilor guvernamentale, în timp ce Ungaria a plătit 15,8 miliarde de dolari.

La nivel mondial, cea mai mare sumă pentru dobânzi a fost achitată de Statele Unite, cu 1.230 de miliarde de dolari. Au urmat Italia, cu 134,5 miliarde de dolari, și Marea Britanie, cu 124 de miliarde de dolari.

Potrivit datelor prezentate de Petrișor Peiu pe Facebook, România se află pe locul 12 la nivel mondial în ceea ce privește valoarea comparabilă a facturii pentru dobânzile aferente datoriei guvernamentale.

O altă modalitate de a analiza povara dobânzilor este raportarea acestora la totalul cheltuielilor guvernamentale.

Potrivit datelor prezentate de liderul senatorilor AUR, două țări alocă mai mult de 10% din totalul cheltuielilor publice pentru plata dobânzilor aferente datoriei. Este vorba despre Statele Unite și Mexic.

Columbia, Italia și Ungaria alocă peste 7% din totalul cheltuielilor guvernamentale pentru plata dobânzilor.

Islanda, Israel, Costa Rica și România depășesc pragul de 6% din totalul cheltuielilor publice.

În această comparație, dobânzile plătite de România pentru datoria guvernamentală plasează țara pe locul al nouălea la nivel mondial ca pondere în totalul cheltuielilor.

„Cât ne-a costat, în 2025, dobânda plătită pentru împrumuturile guvernamentale, în prețuri comparabile (la paritatea puterii de cumpărare- PPP): 25,5 miliarde de dolari. Tot pentru comparație, Polonia a plătit 36,1 miliarde de dolari, iar Ungaria 15,8 miliarde de dolari. Cel mai mult a plătit pe dobânzi SUA (1230 de miliarde de dolari), apoi Italia (134,5 miliarde de dolari), Marea Britanie (124 de miliarde de dolari). România plătește a 12-a cea mai mare factură a dobânzilor de pe glob (în cifre comparabile). Poate mai important este să vedem cât reprezintă dobânzile în totalul cheltuielilor guvernamentale: două țări plătesc mai bine de 10% din totalul cheltuielilor publice pentru plata dobânzilor aferente datoriei: SUA și Mexic. Columbia, Italia și Ungaria plătesc peste 7% din totalul cheltuielilor pentru dobânzi. Islanda, Israel, Costa Rica și România peste 6%!”, a scris acesta pe Facebook.

Situația prezentată pentru anul 2025 este urmată de o creștere a ponderii cheltuielilor cu dobânzile în 2026, potrivit cifrelor prezentate de Petrișor Peiu.

În primele șapte luni ale anului, România a plătit peste 40 de miliarde de lei pentru dobânzile aferente datoriei guvernamentale.

Dintr-un total al cheltuielilor publice de 460 de miliarde de lei, cheltuielile cu dobânzile au reprezentat 8,7%.

Potrivit calculului prezentat de liderul senatorilor AUR, această pondere ar plasa România pe locul al treilea în lume, după Mexic și Statele Unite.

„Dobânzile plătite pentru datoria guvernamentală de către România ne plasează pe locul IX din lume, ca pondere în totalul cheltuielilor. Asta anul trecut. Anul acesta, pe primele șapte luni din an, țara a plătit peste 40 de miliarde de lei pe dobânzi. Dintr-un total al cheltuielilor publice de 460 de miliarde de lei, ponderea cheltuielilor cu dobânzile ne-a adus pe locul III în lume, cu o pondere de 8,7%. Imediat după Mexic și SUA”, a conchis Petrișor Peiu.

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