O fostă mănăstire transformată în închisoare va deveni hotel, iar un palat regal de lângă Madrid va primi turiști. În 2027, Europa va inaugura zeci de hoteluri spectaculoase, de la proprietăți istorice renovate până la resorturi exclusiviste. Unele dintre cele mai cunoscute branduri pregătesc investiții importante.

Europa se pregătește pentru un val important de deschideri și redeschideri hoteliere în 2027. Londra, Italia, Grecia, Portugalia și Franța se numără printre destinațiile vizate de investiții. Noile unități vor include hoteluri de lux, resorturi pe plajă și refugii dedicate relaxării.

Capitala britanică va găzdui mai multe deschideri importante în 2027. Printre acestea se numără Delano London, cu 67 de camere și apartamente. Hotelul va fi inaugurat la începutul anului și va avea vedere spre Hyde Park.

Tot la începutul anului va apărea The WestDill Mayfair Hotel London. Proprietatea face parte din colecția Colbert Collection a grupului Minor Hotels. Hotelul va avea 50 de camere și apartamente, un restaurant și un bar.

Cambridge House, Auberge Collection, își va deschide porțile pe 1 februarie 2027. Amplasată pe Piccadilly, proprietatea va include 102 camere și reședințe. Facilitățile vor cuprinde o piscină încălzită, săli de tratament și o sală de fitness.

O altă deschidere așteptată este Waldorf Astoria London – Admiralty Arch. Clădirea istorică, situată pe The Mall, va deveni un hotel cu 114 camere. Complexul va include un centru spa, două restaurante și un cocktail bar. Rezervările sunt disponibile pentru februarie 2027.

Hotelul Dukes London va reveni pe piață în primăvara anului 2027. Proprietatea din zona St James’s va fi operată de Minor Hotels. Aceasta va avea 85 de unități de cazare, inclusiv apartamente exclusiviste. Hotelul este cunoscut și pentru barul său specializat în cocktailuri martini.

Italia va beneficia de numeroase deschideri și redeschideri hoteliere în 2027. Printre acestea se află Mandarin Oriental Cristallo, din Cortina d’Ampezzo. Hotelul istoric va reveni după renovare, cu 84 de camere și apartamente. Complexul va include mai multe restaurante și un centru spa.

În Sorrento, Majestic Palace Sorrento va reveni după lucrările de renovare. Hotelul face parte din Curio Collection by Hilton și are 76 de camere. Redeschiderea este programată pentru 2027, iar rezervările încep la 1 aprilie. Proprietatea va găzdui un restaurant distins cu stea MICHELIN.

Tot în regiunea Sorrento va apărea ROMEO Massa Lubrense. Deschiderea este programată pentru 1 mai 2027. Hotelul va avea 63 de unități de cazare, un club pe plajă și un centru spa.

Un proiect aparte este ExCelle Hotel San Gimignano, programat pentru al doilea trimestru. Proprietatea va funcționa într-un fost complex monahal, utilizat ulterior drept închisoare. Cele 33 de camere vor fi amenajate în fostele chilii. Hotelul va include și un restaurant, respectiv un bar.

Milano va primi un hotel Six Senses în cartierul artistic Brera. Proprietatea va dispune de 68 de spații de cazare, inclusiv 15 apartamente. Două dintre acestea vor avea piscine private de mici dimensiuni. Hotelul va include și centrul spa specific brandului.

La Roma, grupul Meliá Hotels International își va lansa colecția de lux. The Meliá Collection Roma va avea 67 de camere. Printre facilități se vor număra un restaurant, două baruri și o zonă de wellness.

Grecia va găzdui mai multe proiecte hoteliere importante în 2027. Hilton va inaugura PHĀEA Mitato Crete, pe insula Creta, în luna mai. Hotelul va avea 174 de camere și șase restaurante. Proprietatea va fi amplasată pe dealurile din apropierea localității Hersonissos.

Tot în Creta, Blue Palace se va redeschide sub brandul Rosewood. Rosewood Blue Palace va fi prima proprietate a grupului în Grecia. Hotelul va dispune de 154 de camere și apartamente. Dintre acestea, 85 vor avea piscine private.

Pe insula Corfu va apărea Conrad Corfu, cu 136 de camere, suite și vile. Unele unități vor avea piscine private încălzite sau jacuzzi. Complexul va include trei restaurante, un centru spa și un cinematograf în aer liber.

În Porto Heli, Aliis Resort Porto Heli – MGallery Collection va avea 65 de camere și suite. Toate vor beneficia de vedere panoramică asupra mării. Oferta va include restaurante, facilități de wellness și spații dedicate plajei.

Pe insula Mykonos, Hilton Mykonos Beach Resort & Spa va avea 75 de camere și suite. Proprietatea va oferi acces privat la plaja Super Paradise. Unele unități vor beneficia de piscine private și vedere spre Marea Egee.

Portugalia va primi două proiecte hoteliere importante. Shanti-Som Algarve va fi inaugurat în februarie, într-o fermă restaurată din secolul al XIX-lea. Proprietatea va avea 22 de camere și șase programe dedicate stării de bine.

În aprilie, Casa de Sada Beach Resort va apărea în Armação de Pêra. Hotelul din colecția Curio Collection by Hilton va avea 183 de camere și apartamente. Complexul va include trei restaurante, trei baruri și un centru spa.

În Lisabona, Aethos Lisbon va fi inaugurat în iunie 2027. Hotelul va funcționa într-o vilă restaurată și va avea camere cu terase sau curți private. Oferta va include experiențe de wellness, saună și hammam.

La Cannes, un hotel boutique de cinci stele va fi inaugurat în mai 2027. Deschiderea este programată să coincidă cu cea de-a 80-a ediție a Festivalului de la Cannes. Hotelul va avea 80 de camere și un restaurant mediteranean. Printre facilități se vor număra o librărie-cafenea și un centru spa. Terasa va include o piscină cu vedere spre mare.

La Paris, Hyde Paris sur Seine va oferi 230 de spații de cazare. Hotelul va include 19 suite cu balcoane private și vedere spre Sena. Complexul va avea și un centru spa cu piscină interioară.

Croația va primi două proiecte importante ale grupului Minor Hotels și Hilton. Anantara Adriatic Istria Resort, din Savudrija, va avea 186 de unități de cazare. Deschiderea este preconizată pentru al doilea trimestru, după renovare.

Hilton Lopud Beach Resort & Spa va fi amplasat pe insula Lopud. Proprietatea va avea 111 camere și suite, precum și șapte apartamente separate. Hotelul va include restaurante, o piscină și un centru spa. Primele sejururi sunt disponibile începând cu 15 iulie 2027.

Elveția va beneficia de două proiecte hoteliere importante. Waldhaus Flims Grand Resort & Spa va fi inaugurat în mai 2027. Proprietatea va avea 143 de camere și facilități extinse de wellness. Iarna, oaspeții vor avea acces la peste 235 de kilometri de pârtii de schi.

The Park Gstaad va reveni în vara anului 2027. Hotelul, inaugurat în 1910, va intra în portofoliul Four Seasons. După renovare, proprietatea va avea 75 de camere și apartamente.

În Spania, Six Senses Quexigal Palace va transforma un ansamblu regal din secolul al XVI-lea. Proprietatea se află în apropiere de Madrid și se întinde pe 100 de hectare. Hotelul va avea 60 de spații de cazare, 14 apartamente și o vilă cu cinci dormitoare.

Germania va primi un nou hotel Four Seasons spre sfârșitul anului 2027. Fostul Hotel de Rome din Berlin va fi transformat după ample lucrări de renovare. Clădirea istorică va avea 140 de camere și apartamente. Complexul va include un centru spa și de fitness, trei concepte culinare și o terasă pe acoperiș.