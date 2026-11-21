Două destinații europene au primit o distincție importantă pentru felul în care schimbă turismul. Una mizează pe nevoile locuitorilor și vacanțele în orice anotimp, iar cealaltă încearcă să depășească modelul turismului de masă. Europeană le-a desemnat Capitale Europene ale Turismului în 2027.

Ljubljana, capitala Sloveniei, și Calvià, municipalitate din Mallorca, au fost desemnate Capitale Europene ale Turismului pentru 2027. Comisia Europeană a premiat cele două destinații pentru promovarea turismului sustenabil, inovator și adaptat comunităților locale.

Ljubljana a câștigat competiția la categoria destinațiilor cu peste 100.000 de locuitori. Calvià a obținut distincția la categoria destinațiilor cu 25.000–100.000 de locuitori.

Câștigătorii au fost desemnați de un juriu european, în urma prezentărilor susținute la Bruxelles. Evaluările au avut loc pe 18 și 19 noiembrie. În total, 83 de destinații din 24 de țări au candidat pentru această distincție. Dintre acestea, 16 au ajuns pe lista scurtă.

Pentru categoria destinațiilor mari au concurat Aalborg (Danemarca), Braga (Portugalia), Genova (Italia), Konya (Turcia), Liov (Ucraina), Salzburg (Austria) și Sofia (Bulgaria).

Categoria destinațiilor mai mici a inclus Calvià, Calais (Franța), Geestland (Germania), Ibiza (Spania), Nova Gorica (Slovenia), Sandanski (Bulgaria), Selçuk (Turcia) și Zadar (Croația).

Comisia Europeană a apreciat abordarea Ljubljanei, centrată pe nevoile locuitorilor și pe dezvoltarea turismului pe tot parcursul anului.

Juriul a evidențiat angajamentul capitalei slovene față de schimbul de cunoștințe și învățarea continuă. Au fost apreciate și inițiativele dedicate comunităților locale.

Ljubljana a obținut rezultate bune în domeniul turismului accesibil, sustenabil, digital și cultural. Juriul a remarcat și programul ambițios de activități pregătit pentru 2027.

Un alt criteriu important a fost gestionarea datelor despre vizitatori. Autoritățile locale folosesc informațiile și inovația pentru dezvoltarea responsabilă a destinației.

Juriul a apreciat soluțiile turistice creative și sustenabile. Acestea contribuie la promovarea călătoriilor în toate perioadele anului.

Municipalitatea Calvià a fost recompensată pentru schimbarea modelului turistic. Destinația din Mallorca urmărește să înlocuiască turismul de masă cu o abordare mai sustenabilă.

Juriul a apreciat eforturile autorităților de a dezvolta turismul pe tot parcursul anului. Au fost analizate și efectele economice, ecologice și sociale ale acestei transformări.

Obiectivul municipalității este construirea unei relații mai echilibrate între turiști, locuitori și mediul local. Comisia Europeană consideră că această experiență poate inspira alte destinații consacrate.

Comisarul european pentru Transport Sustenabil și Turism, Apostolos Tzitzikostas, a felicitat cele două destinații. El a declarat că distincția recunoaște rolul lor în dezvoltarea turismului sustenabil și inovator. Potrivit oficialului european, aceste modele aduc beneficii întreprinderilor, vizitatorilor și comunităților locale. Experiența celor două destinații ar putea inspira și alte regiuni europene.

În 2027, Ljubljana și Calvià își vor prezenta inițiativele de turism sustenabil. Cele două destinații vor împărtăși experiențele și bunele practici cu alte localități europene.

Vor beneficia de sprijin pentru promovare și de câte o sculptură special creată. Acestea vor putea fi expuse în cele două destinații.

Ljubljana și Calvià vor intra și într-o rețea europeană dedicată colaborării. Aceasta urmărește dezvoltarea unui turism mai inteligent, mai ecologic și mai sustenabil.