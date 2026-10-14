România intensifică măsurile împotriva traficului de persoane. Numărul victimelor identificate a crescut cu 32%

Diana Tușa a anunțat miercuri, 14 octombrie, că România a înregistrat o creștere de 32% a numărului de victime identificate ale traficului de persoane, comparativ cu 2024. Datele au fost prezentate după o întâlnire cu Kari Johnstone, reprezentant special și coordonator al OSCE. Discuțiile au vizat modificările legislative adoptate pentru combaterea traficului de persoane și protejarea minorilor împotriva exploatării sexuale. Diana Tușa a prezentat și proiectele aflate în pregătire pentru îmbunătățirea accesului victimelor la justiție.

Diana Tușa a prezentat miercuri, într-o postare pe Facebook, rezultatele discuțiilor purtate cu dr. Kari Johnstone, reprezentant special și coordonator al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), privind combaterea traficului de persoane și a traficului de minori. Întâlnirea a avut ca temă principală modificările legislative adoptate în România în ultimii ani și efectele acestora asupra identificării și protejării victimelor.

Potrivit Dianei Tușa, schimbările legislative urmăresc sancționarea mai severă a traficanților, consolidarea protecției persoanelor exploatate și simplificarea procedurilor prin care victimele pot beneficia de drepturile prevăzute de lege.

Printre măsurile prezentate se numără eliminarea unor obstacole administrative care îngreunau accesul la asistență juridică gratuită și la compensații financiare. Aceste modificări au fost introduse pentru a facilita sprijinirea persoanelor afectate de infracțiuni și pentru a îmbunătăți desfășurarea procedurilor judiciare.

Modificările legislative prezentate de Diana Tușa includ prevederile Legilor nr. 202/2024, nr. 269/2024 și nr. 272/2024, prin care au fost revizuite dispoziții referitoare la sancționarea traficului de persoane, exploatarea sexuală și drepturile victimelor infracțiunilor.

„Am înăsprit pedepsele pentru trafic, am eliminat suspendarea pedepsei, am clarificat diferența dintre proxenetism și exploatare sexuală și am eliminat birocrația care oprea victimele infracțiunilor să-și acceseze drepturile, printre care asistența legală gratuită sau compensațiile financiare”, a transmis Diana Tușa.

Aceasta a precizat că modificările vizează atât răspunderea penală a persoanelor implicate în exploatarea victimelor, cât și eliminarea dificultăților întâmpinate de acestea în obținerea sprijinului juridic și financiar.

În domeniul protejării copiilor, Diana Tușa a menționat existența unei legi aflate în etapa promulgării, care introduce măsuri suplimentare împotriva abuzurilor sexuale comise în mediul online. Actul normativ urmărește și actualizarea instrumentelor juridice utilizate pentru combaterea infracțiunilor care implică materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor.

O altă propunere legislativă, înregistrată cu numărul PL-x nr. 228/2026, prevede modificarea procedurilor judiciare aplicabile infracțiunilor sexuale împotriva copiilor. Inițiativa urmărește reducerea duratei proceselor penale și transferarea competenței de judecare a acestor cauze de la judecătorii la tribunale.

Proiectul include și măsuri pentru limitarea audierilor repetate ale victimelor minore, prin utilizarea unor tehnologii moderne de înregistrare a declarațiilor. Totodată, sunt prevăzute mecanisme de protecție care să poată fi aplicate inclusiv după încheierea proceselor judiciare.

Diana Tușa a prezentat și date privind identificarea victimelor traficului de persoane, susținând că modificările legislative intrate în vigoare au contribuit la creșterea numărului de cazuri înregistrate de autorități.

Conform informațiilor comunicate de aceasta, numărul victimelor identificate a fost cu 32% mai mare decât în 2024. Creșterea include și persoane exploatate care, anterior, nu figurau în evidențele sistemului de identificare și protecție a victimelor.

În ceea ce privește accesul la justiție, Diana Tușa a precizat că, în cursul anului trecut, 60 de victime ale infracțiunilor au beneficiat de asistență juridică gratuită printr-un mecanism distinct de desemnarea unui avocat din oficiu.

Alte 10 victime au primit compensații financiare, în condițiile în care, potrivit datelor prezentate de aceasta, în anii anteriori nu fuseseră acordate asemenea despăgubiri.

„Practic, prin intervențiile legislative făcute am schimbat atitudinea statului, punând mai mult accent pe ce înseamnă parcursul victimei în procesul de justiție și pronunțarea unor pedepse mai grele pentru cei care exploatează persoane pentru propriul beneficiu”, a explicat Diana Tușa.

Printre prioritățile legislative anunțate de Diana Tușa se află modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și instituirea unui mecanism de finanțare a serviciilor destinate persoanelor exploatate.

Actualizarea legislației urmărește transpunerea integrală a noii directive europene privind combaterea traficului de persoane. Reglementările europene includ noi forme de exploatare și prevăd măsuri pentru identificarea victimelor și facilitarea accesului acestora la servicii de sprijin.

Mecanismul de finanțare avut în vedere ar urma să susțină serviciile acordate victimelor, în cadrul măsurilor de protecție și asistență prevăzute de legislație.

În cadrul colaborării cu OSCE, Diana Tușa a evidențiat organizarea proiectului COMPASS, prezentat drept primul exercițiu național de simulare anti-trafic desfășurat în România sub egida organizației internaționale.

Exercițiul se desfășoară pe parcursul a cinci zile și reunește reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în prevenirea și investigarea traficului de persoane, precum și specialiști implicați în protejarea victimelor.

La activități participă polițiști, procurori, inspectori de muncă, ofițeri de imigrări, asistenți sociali, avocați și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale. Aceștia lucrează împreună într-un scenariu complex care reproduce situații întâlnite în investigarea cazurilor de trafic de persoane.

Prin simularea intervențiilor, participanții urmăresc îmbunătățirea cooperării instituționale, identificarea persoanelor exploatate, investigarea infracțiunilor și coordonarea serviciilor de asistență acordate victimelor.

Diana Tușa i-a mulțumit reprezentantei OSCE, Kari Johnstone, pentru colaborarea în domeniul combaterii traficului de persoane și pentru sprijinul acordat inițiativelor destinate protejării victimelor.