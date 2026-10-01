Atenție la mesajele primite pe telefon. Transelectrica avertizează: Nu faceți nicio plată

O nouă tentativă de fraudă îi vizează pe consumatorii din România. Transelectrica avertizează că numele și identitatea vizuală a companiei sunt folosite în mesaje SMS prin care oamenilor li se cere să achite o presupusă factură de energie electrică. Compania le recomandă destinatarilor să nu acceseze linkurile primite, să nu ofere date personale sau bancare și să nu efectueze plăți.

Avertismentul a fost transmis de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica pe 1 octombrie. Potrivit informării, este vorba despre o tentativă de fraudă de tip SCAM, derulată prin SMS-uri în care este utilizată fără autorizație identitatea vizuală a companiei.

Mesajele sunt construite în jurul unei presupuse datorii pentru consumul de energie electrică. Destinatarului îi este transmisă o somație privind plata unei facturi și, în unele cazuri, SMS-ul poate conține solicitări sau linkuri prin care persoana este îndrumată să facă anumite acțiuni.

Tocmai aceste linkuri reprezintă unul dintre elementele asupra cărora compania atrage atenția. Cei care primesc mesajele sunt sfătuiți să nu le acceseze și să nu introducă informații personale, date bancare sau date de autentificare.

De asemenea, oamenii nu trebuie să efectueze nicio plată pornind de la solicitarea primită prin SMS.

Transelectrica explică și de ce o factură de energie trimisă consumatorilor casnici în numele său nu poate fi una reală.

Compania este operatorul național de transport și sistem al energiei electrice, nu furnizor de energie pentru populație. Astfel, consumatorii casnici nu primesc de la Transelectrica facturi pentru energia utilizată și nici somații prin care să li se solicite achitarea acestora. 753_2026.10.01_16-09-36

Din acest motiv, compania precizează că orice mesaj prin care este solicitată plata unei facturi de energie electrică în numele Transelectrica este fraudulos.

Primirea mesajului nu presupune că destinatarul trebuie să urmeze instrucțiunile din acesta. Recomandarea este ca persoana vizată să nu interacționeze cu SMS-ul și, în special, să nu continue accesând eventualele linkuri incluse.

Avertismentul este important și pentru persoanele cărora li se cer informații suplimentare. Datele personale, informațiile bancare și elementele folosite pentru autentificare nu trebuie comunicate în urma unei astfel de solicitări.

Dacă un astfel de mesaj a ajuns pe telefon, Transelectrica recomandă raportarea acestuia către autoritățile competente.