Aflat la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a confirmat existența unor discuții între autoritățile guvernamentale și reprezentanții sistemului de apărare pe tema reformei pensiilor militare, în contextul actualei situații geopolitice, pe care a descris-o drept una complicată.

Șeful statului a precizat că, din informațiile pe care le are, părțile implicate au ajuns la un acord de principiu asupra unei formule legislative care ar putea presupune, în anumite condiții, creșterea vârstei de pensionare pentru militari, cu diferențieri pe categorii profesionale.

„Un lucru pe care vreau să-l spun este că nu se pune problema ca cineva care azi îndeplineşte condiţiile de pensionare să nu beneficieze de aceste condiţii, indiferent dacă legea se va schimba. Şi vreau să insist pe chestiunea asta, tocmai pentru a nu păţi, aşa cum am păţit în sistemul de justiţie, ca oamenii care îndeplineau condiţiile de pensionare, speriaţi de o eventuală schimbare a legii să iasă la pensie, pentru că sunt, de obicei, oamenii care au cea mai mare experienţă, ajungând la vârsta asta. Deci foarte ferm, toată lumea este de acord cu asta, cine îndeplineşte condiţiile de pensionare va beneficia de aceste condiţii, indiferent de forma legii”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a subliniat că a fost informat cu privire la existența unui dialog constant între Guvern și reprezentanții structurilor din sistemul de apărare, dialog determinat inclusiv de necesitatea menținerii capacității operaționale într-un context regional tensionat.

„Există un dialog între guvern şi reprezentanţii acestor structuri din sistemul de apărare”, a precizat șeful statului.

Acesta a adăugat că, din datele disponibile, discuțiile s-au concretizat într-o formă de lege care ar putea corecta atât vârsta de pensionare, cât și cuantumul pensiilor, cu adaptări în funcție de specificul fiecărei categorii profesionale.

„Înţeleg că s-au înţeles pe o formă de lege care să, într-adevăr, cu nuanţe pe categorii profesionale, să şi mărească vârsta de pensionare şi să corecteze şi pe cuantum”, a mai spus Nicușor Dan.

În același context al discuțiilor de securitate de la Bruxelles, președintele României a vorbit și despre posibilitatea ca țara noastră să participe la eforturile de securitate din zona arctică, în cadrul unei strategii mai ample pregătite la nivelul Uniunii Europene.

După summitul de urgență, liderii europeni au decis elaborarea unei strategii dedicate regiunii arctice, zonă devenită tot mai importantă din punct de vedere geopolitic, inclusiv pe fondul presiunilor exercitate de Statele Unite în ceea ce privește Groenlanda.

Nicușor Dan a precizat că orice eventuală implicare a României va depinde de solicitările venite din partea aliaților și de existența unui consens politic intern.

„În măsura în care ni se solicită sau agreem, o să facem și asta. Dar urgența noastră este, evident, flancul estic, pentru că aici este amenințarea imediată”, a declarat președintele.

Șeful statului a reamintit că România este deja implicată în misiuni NATO, inclusiv în cadrul operațiunilor de poliție aeriană, într-un sistem de reciprocitate cu aliații care desfășoară forțe militare pe teritoriul românesc.

Totodată, președinta Comisiei Europene a anunțat intenția Uniunii Europene de a-și consolida rolul strategic și prezența în zona arctică, regiune considerată esențială pentru securitatea europeană și competiția geopolitică globală.

În acest context, Danemarca a decis deja trimiterea a două noi contingente de militari în Groenlanda. Soldații danezi au ajuns pe insulă în noaptea de luni spre marți, ca parte a unei misiuni de întărire a securității în Arctica.

Autoritățile de la Copenhaga au anunțat că aceste trupe vor acționa împreună cu alți aliați europeni, în timp ce fostul președinte american Donald Trump a reiterat public interesul Statelor Unite pentru Groenlanda, invocând motive de securitate națională și amenințând cu tarife vamale statele care nu susțin planul său privind teritoriul autonom al Danemarcei.