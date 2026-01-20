Pe baza celor mai noi statistici ale pieței auto europene, rezultă clar că Dacia Sandero și-a păstrat poziția de lider al vânzărilor pe continent, confirmând încă o dată succesul unei rețete simple și testate în timp: preț accesibil, fiabilitate și costuri reduse de întreținere.

Anul trecut, piața auto din Europa a încheiat cu aproximativ 13,3 milioane de autoturisme vândute, marcând o creștere modestă de puțin peste 2% față de anul anterior. Luna decembrie a avut un ritm mai alert, cu un avans de aproape 8%, însă aceste evoluții de final de an nu au reușit să schimbe clasamentul modelelor preferate de europeni.

Cu un total de 243.676 de unități comercializate, Dacia Sandero s-a situat pe primul loc în Europa, chiar dacă a înregistrat un recul de aproximativ 10% comparativ cu anul precedent. Chiar și așa, modelul românesc a reușit să își mențină avansul în fața rivalilor direcți.

Pe poziția a doua s-a clasat Renault Clio, cu 229.778 de unități vândute, un rezultat susținut de o creștere solidă, de aproape 6%. Finalul de an a arătat că modelul francez rămâne un competitor serios pentru prima poziție.

Podiumul este completat de VW T-Roc, cel mai vândut SUV din Europa, care a ajuns la 211.241 de unități, în creștere cu aproape 4%. Datele provin din statisticile Data Force, considerate reprezentative pentru aproape întreaga piață europeană.

În topul primelor zece cele mai vândute mașini din Europa se mai regăsesc VW Tiguan, VW Golf, Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008, Dacia Duster și Toyota Yaris.

Dacia Duster, unul dintre SUV-urile consacrate ale pieței europene, a încheiat anul cu 168.182 de unități vândute, înregistrând o ușoară scădere de peste 4%. Chiar și în aceste condiții, modelul rămâne al șaselea cel mai vândut SUV din Europa, o performanță notabilă pentru un automobil produs în România.

Un alt model fabricat în România, Ford Puma, a avut un parcurs pozitiv. Cu 153.345 de unități vândute, Puma a reușit o creștere de aproape 3%, susținută în special de introducerea versiunii electrice Gen-E, semn că electrificarea începe să conteze tot mai mult în deciziile cumpărătorilor europeni.

În ansamblu, cifrele arată că modelele consacrate, cu reputație solidă și adaptate nevoilor reale ale clienților, continuă să domine piața europeană, în ciuda schimbărilor tehnologice și a presiunilor economice.