Pe piața americană, contractele futures pentru aur cu livrare în februarie s-au apreciat cu 1,71%, ajungând la 4.674,20 dolari uncia, după o serie de creșteri accelerată din săptămânile precedente. Pe piața spot, cotația aurului a urcat cu 1,6%, până la 4.668,14 dolari uncia.

Explozia prețurilor a urmat anunțului făcut de președintele SUA, Donald Trump, privind introducerea de tarife comerciale pe bunurile provenite din opt state europene. Măsura ar urma să rămână în vigoare „până la încheierea unui acord pentru ’achiziţia completă şi totală a Groenlandei’”, declarație care a alimentat percepția de instabilitate diplomatică și comercială.

Retorica referitoare la anexarea insulei arctice a accentuat temerile legate de deteriorarea relațiilor internaționale, într-un moment în care piețele sunt deja sensibile la riscuri politice și militare.

În ciuda ritmului alert de creștere, analiștii consideră că piața aurului rămâne susținută de factori fundamentali.

„Creşterea aurului a fost puternică, dar este susţinută de fundamente care rămân solide. Cu dobânzile reale susceptibile să scadă şi băncile centrale care continuă să îşi diversifice rezervele, există mai multe motive pentru ca aurul să se stabilizeze sau să urce în continuare, decât pentru o corecţie severă”, afirmă George Cheveley, manager de portofoliu pentru resurse naturale la Ninety One, într-o analiză sectorială publicată luni.

Potrivit aceleiași analize, la prețurile actuale, marjele din industria aurului ar fi de patru până la cinci ori mai mari decât în 2024.

Argintul a evoluat în același ritm accelerat. Contractele futures din SUA, scadente în martie, au ajuns la un nou record de 93,035 dolari uncia, în creștere cu 5,06%. Pe piața spot, metalul alb s-a apreciat cu 3,55%, până la 93,16 dolari uncia.

Atât aurul, cât și argintul sunt privite tradițional ca active de refugiu, evoluând pozitiv în perioade de turbulențe economice și politice, când investitorii preferă să se retragă din acțiuni sau obligațiuni corporative.

Luni, bursele europene și asiatice au închis predominant pe roșu, în timp ce investitorii încercau să evalueze posibilele consecințe ale escaladării geopolitice. În special companiile auto și producătorii de bunuri de lux — sectoare expuse puternic comerțului internațional — au fost afectate de anunțul privind noile tarife.

Tarifele impuse de Trump ar urma să fie de 10% de la 1 februarie, cu posibilitatea de creștere la 25% din 1 iunie, în lipsa unei înțelegeri cu statele UE vizate.

Indicele Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts a scăzut cu 2,2%, iar Stoxx Europe Luxury 10 a coborât cu 2,9%.

Guvernele europene discută deja eventuale măsuri de retorsiune, inclusiv tarife și restricții economice.

Separat, ancheta penală declanșată de Departamentul Justiției din SUA asupra președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, a adăugat un nou motiv de incertitudine, piețele întrebându-se asupra gradului real de independență a politicii monetare americane.

Pe lângă disputa comercială privind Groenlanda, investitorii au evaluat și alte riscuri majore, precum:

-capturarea președintelui Venezuelei pe 3 ianuarie și preluarea de către regim a controlului asupra industriei petroliere,

-declarațiile contradictorii ale lui Trump despre o posibilă intervenție militară în Iran,

conflictul deschis din Ucraina,

-situația din Fâșia Gaza, unde reconstrucția este estimată la un orizont de mai mulți ani.

Cuprul urcă pe alte premise

Și metalele industriale au consemnat creșteri, însă din motive diferite. Cuprul, esențial în tranziția energetică și industria centrelor de date, se află pe o tendință ascendentă susținută de cerere structurală.

Contractele futures din SUA, scadente în martie, erau luni în creștere cu 0,54%, până la 5,8625 dolari uncia, după atingerea unui maxim local la începutul lunii ianuarie.