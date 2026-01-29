Reprezentanții PSD și PUSL susțin că decizia de a forma un grup comun a fost luată într-un context în care administrația Capitalei are nevoie de mai multă coerență, stabilitate și responsabilitate, iar Consiliul General trebuie să funcționeze ca un cadru al soluțiilor concrete, nu al blocajelor și disputelor sterile.

Prin acest demers, grupul comun își propune să contribuie la îmbunătățirea procesului decizional și să sprijine proiecte care urmăresc creșterea calității vieții în București, precum modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea serviciilor publice, reducerea poluării, fluidizarea traficului și dezvoltarea urbană sustenabilă.

Cele două formațiuni subliniază că această colaborare este o opțiune politică asumată, bazată pe dialog și responsabilitate, și nu o inițiativă de conjunctură. Grupul comun își propune să mențină un dialog constant cu bucureștenii, cu organizațiile civice și cu mediul economic și profesional, pentru ca deciziile adoptate să reflecte nevoile reale ale orașului.

Prin această inițiativă, PSD și PUSL transmit un mesaj de maturitate politică și angajament față de comunitate, evidențiind necesitatea coerenței, a continuității administrative și a unor soluții aplicate la problemele care afectează viața de zi cu zi a locuitorilor Capitalei.

PSD a solicitat joi, în cadrul Consiliului General al Municipiului București, retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor privind reorganizările din domeniul cultural. Primarul Ciprian Ciucu a declarat că înțelege acest demers ca pe un moment de testare a existenței unei majorități în CGMB, urmând ca acest lucru să fie clarificat în urma dezbaterilor.

Grupul PSD din Consiliul General al Municipiului București a solicitat joi retragerea de pe ordinea de zi a punctelor 5, 6 și 8, care vizează transferuri, reorganizări în domeniul cultural și programe destinate comunității.

”Noi nu contestăm ideea de eficientizare, dar nu putem vota astăzi aceste proiecte în forma prezentată, pentru că lipsesc mai multe elemente esenţiale. (..) Un transfer făcut în grabă riscă doar să fie o mutare administrativă, nu o reformă reală. Nu avem claritate pe posturi şi pe schemele de personal. Dacă mutăm activităţi, trebuie să fie clar cine şi ce face efectiv, cu ce posturi, cu ce responsabilităţi şi în ce organigramă. Astfel riscăm să votăm instituţii pe hârtie, iar în practică să apară blocaje la programe, confuzie pentru beneficiari, probleme pentru angajaţi şi servicii mai slabe pentru Bucureşti. Aşa încât, domnule primar, vă rog să ne comunicaţi concret care este planul de tranziţie, cum se transferă personalul şi posturile şi cum asigurăm continuarea activităţilor pentru public, fără să aibă întreruperi”, au anunţat consilierii PSD.

Consilierii generali ai PSD au cerut ca aceste puncte să fie retrase și reintroduse pe ordinea de zi a unei ședințe viitoare, după completarea documentației necesare.

”Este evident că nu este vorba despre o reformă. Este vorba despre închiderea a patru instituţii care nu mai funcţionează, patru instituţii care trebuiau să fie închise de doi ani. Deci, doi ani de zile nu înţeleg de ce aceste patru instituţii, care nu mai corespund legislaţiei şi ordonanţei cu privire la numărul maxim de posturi. Evident, sunt şi alte instituţii, dar acestea sunt cele mai lesne şi uşor de închis. Am găsit aici, la primărie, deja referate pentru ca ele să fie închise”, a răspuns primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că instituțiile vizate cumulează anual aproximativ 7,7 milioane de lei cheltuiți pe chirii și activități nejustificate și că închiderea lor nu reprezintă o reformă culturală, ci acoperirea unei găuri bugetare. El a subliniat că proiectele au fost agreate anterior cu toate partidele și că solicitarea PSD de retragere a punctelor de pe ordinea de zi reprezintă, de fapt, testarea majorității din Consiliul General, nu opoziție față de proiecte. Ciucu a insistat ca proiectele să fie votate și a precizat că discuțiile pe fond pot continua cu sprijinul echipei tehnice.