Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit, într-o emisiune difuzată de Antena 3, despre situația financiară dificilă a Bucureștiului, explicând că municipalitatea se confruntă cu probleme structurale grave de buget, care limitează semnificativ capacitatea de acțiune a administrației locale.

Edilul a arătat că bugetul Capitalei este afectat de constrângeri legale și de un sistem de alocare pe care l-a caracterizat drept dezechilibrat și impredictibil.

Ciprian Ciucu a explicat că, în prezent, Primăria Capitalei se află într-o situație financiară extrem de tensionată, după ce au fost efectuate plățile urgente și au fost achitate o serie de datorii restante. Potrivit acestuia, pentru luna ianuarie, municipalitatea mai dispune de aproximativ 5 milioane de lei, o sumă pe care a descris-o drept insuficientă pentru nevoile reale ale orașului.

Edilul a mai arătat că Legea bugetului limitează semnificativ marja de manevră a primarului general în construcția bugetului anual, ceea ce face dificilă adaptarea acestuia la responsabilitățile reale ale municipalității. În acest context, Ciucu a susținut că actualul sistem de finanțare este dezechilibrat și lipsit de coerență, afirmând că raportul dintre Primăria Municipiului București și primăriile de sector nu reflectă corect competențele și obligațiile fiecăreia.

Primarul general a precizat că intenționează să promoveze, chiar în acest an, o formulă bugetară mai echilibrată și mai predictibilă, care să fie stabilă pe o perioadă de cel puțin zece ani. El a arătat că lipsa unei astfel de predictibilități afectează grav capacitatea de planificare și implementare a proiectelor majore ale Capitalei.

În același timp, Ciprian Ciucu a făcut referire la situația moștenită de la administrațiile anterioare, explicând că Nicușor Dan a preluat o situație financiară dificilă de la Gabriela Firea, iar la rândul său el a preluat o administrație aflată într-o stare similară.

„Nu am spus că este un dezastru. Am spus că situația este dezastruoasă. Bucureștiul are o problemă structurală de buget, iar primarul are, efectiv, mâinile legate de Legea bugetului atunci când trebuie să îl construiască. După ce am efectuat plățile urgente și alte datorii, în momentul de față mai avem în jur de 5 milioane de lei în buget, pentru luna ianuarie, la Primăria Capitalei. Sunt oameni care au mai mult 5 milioane de lei în conturi. Deci cauzele sunt structurale. Dar e ceva ce nu înțeleg. Este un buget de bazar. Și eu voi pleda în acest an, în acest moment, pentru o formulă bugetară echilibrată între Primăria Municipiului București și sectoare în raport cu competențele și responsabilitățile pe care le avem fiecare, care să fie predictibilă pe 10 ani de zile. (…) Nicușor Dan a luat o situație proastă de la Gabriela Firea, eu am luat de la el o situație la fel de proastă”, a afirmat Ciprian Ciucu la Antena 3.

În cadrul intervenției sale, Ciprian Ciucu a anunțat că își va asuma implementarea unor reforme structurale majore la nivelul Primăriei Capitalei, pe care le-a descris drept cele mai importante din ultimii 35 de ani.

Potrivit primarului, aceste reforme vor presupune restructurări semnificative și desființarea unor instituții și autorități aflate în subordinea municipalității, care, în opinia sa, nu aduc beneficii reale comunității.

Ciprian Ciucu a precizat că pentru punerea în aplicare a acestor reforme va avea nevoie de sprijinul Consiliului General al Municipiului București, care va trebui să voteze măsurile propuse.

El a recunoscut că unele dintre decizii vor fi nepopulare și vor genera nemulțumiri în rândul cetățenilor, inclusiv posibile majorări ale prețurilor la abonamentele și biletele STB, precum și introducerea unei colectări mai eficiente a taxelor pentru parcări.

Cu toate acestea, primarul a subliniat că nu intenționează să depindă de sprijin financiar guvernamental și că își va asuma costul politic al acestor decizii.

„Nu mă plâng. Eu îmi voi asuma cele mai importante reforme structurale ale acestei primării de 35 de ani. Cele mai importante mi le voi asuma. Evident, nu voi avea nevoie decât de consiliul general ca să fie cu mine și să le voteze. Adică vor fi restructurări. E probabil să crească și prețul la abonamentele și biletele STB. O să-mi iau înjurături pe tema aceasta. Vom începe colectarea pe parcări. Vor fi restructurări. (…) Eu o să fac tot ce ține de mine și nu o să stau cu mâna întinsă la guvern”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Primarul general a mai arătat că se concentrează pe identificarea și atragerea de surse alternative de finanțare pentru proiectele importante ale Bucureștiului, de la consolidarea clădirilor cu risc seismic până la construirea de spitale și dezvoltarea unor ample proiecte de regenerare urbană.

El a insistat că nu se consideră o victimă a contextului financiar actual, dar că este obligat să le spună bucureștenilor adevărul despre situația reală a bugetului.

În acest sens, Ciprian Ciucu a anunțat că va propune Consiliului General desființarea a cel puțin patru instituții aflate în subordinea Primăriei Capitalei. Acestea sunt instituții cu costuri mari de funcționare, generate inclusiv de chirii și cheltuieli administrative, dar care, potrivit primarului, nu produc un impact semnificativ asupra comunității.

Printre exemplele oferite se numără Centrul pentru Seniori, care dublează activități deja desfășurate la nivelul sectoarelor, precum și Centrul pentru Tineret, considerat lipsit de funcționalitate reală.

De asemenea, Centrul Cultural Lumina urmează să fie absorbit de ARCUB, într-un proces de comasare menit să reducă cheltuielile și să eficientizeze activitatea culturală. Ciucu a subliniat că aceste măsuri reprezintă doar începutul unui amplu proces de reformă administrativă.