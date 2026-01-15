Liviu Alexa spune că a avut un moment de teamă pe 6 decembrie
Liviu Alexa a povestit că în 6 decembrie când au fost anulate alegerile prezidențiale a fost extrem de dezamăgit și speriat de ce se întâmpla în România. A spus că, în seara aceea, și-a făcut bagajele și a plecat cu mașina în Ungaria, pentru că simțea frică față de propria țară.
Ulterior, a menționat că a stat o lună la Paris și că perioada respectivă l-a făcut să își schimbe starea. După întoarcere, a spus ironic că a intrat într-o dispoziție mai veselă și că, în prezent, îi place ce se întâmplă.
Liviu Alexa: Am fost foarte dezamăgit în 6 decembrie. E martoră nevasta mea. Eu la ora 19 mi-am făcut trei bagaje și m-am suit în Skoda mea de comunist și m-am cărat în Ungaria. Vorbesc serios, pentru că atât de frică mi-a fost în acea zi de țara mea. Dar între timp, după ce am stat o lună la occidentalii burghezi din Paris, mi-am mai revenit și am intrat într-o stare de veselie și acuma mie îmi place. Nu știu ce-i cu Liviu Mihaiu de adoptă tonul ăsta pesimist. Mie îmi place, mă.
Liviu Mihaiu: Mă uit în jur. Vezi tu te mai duci în China, te mai duci la Paris, tu mai schimbi peisajul.
Critici și ironii legate de conducerea țării și de reacția populației
În același schimb de replici, Liviu Alexa a spus ironic că președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan fac o echipă „de minune” în batjocorirea populației. În discuție a apărut și ideea că populația este inertă.
Liviu Mihaiu a completat acest punct de vedere și a afirmat că România este un popor care „îi place securitatea”, sugerând că există o frică puternică și o obișnuință cu acest tip de control. El a spus și că România ar avea cei mai mulți „securiști” pe cap de locuitor și cel mai mare buget din Uniunea Europeană în acest sens.
Liviu Alexa: Este foarte bine ce se întâmplă. Uite președintele nostru drag cu domnul Bolojan fac o echipă de minune în batjocorirea poporului. Domnul Mihaiu zice că poporul este inert. Eu consider că poporului îi place.
Liviu Mihaiu: Asta zic și eu. Poporul care are cei mai mulți securiști pe cap de locuitor și cel mai mare buget din întreaga Uniune Europeană e un popor căruia îi place securitatea. Îi e foarte, foarte frică. În sensul ăsta îi place securitatea.
Discuția a ajuns la SRI și la lipsa unui șef civil
Liviu Alexa a adus în discuție faptul că România încă nu are un șef civil la SRI. El a afirmat că președintele nu ar fi confortabil cu ideea de a numi direct un șef la SRI.
Liviu Mihaiu a spus că, din punctul lui de vedere, „cel mai bun” pentru SRI ar fi Vasile Dâncu, pe care l-a numit „clujeanul vostru”. Robert Turcescu a intervenit scurt și a spus că nu mai e, adăugând că acum ar fi „epoca aia Manda”.
Liviu Alexa a afirmat că dacă Vasile Dâncu ar ajunge șef la SIE sau SRI, atunci cel puțin 10 jurnaliști ar urma să fie filați și supravegheați. El a punctat că unii ar putea fi „scoși din sistem într-un fel sau altul”.
Liviu Alexa: Domnule Turcescu, uitați, de 2 ani jumate – trei n-avem șef civil la SRI, Nu știm dacă mandatul lui Vlase „s-a gătat” sau nu „s-a gătat”. Președintele nostru drag încă nu este foarte liniștit cu ideea că trebuie să-și pună chiar el zi șef la SRI. Poate vrea domnul Abrudean un securici crescut în pepiniera statului.
Liviu Mihaiu: La SRI cel mai bun este Dâncu, clujeanul vostru.
Robert Turcescu: Nu mai e. Acum suntem în epoca aia Manda.
Liviu Alexa: În momentul în care Vasile Dâncu ajunge șef SIE sau SRI, cel puțin 10 ziariști pe care știu, la doi mă uit deja, o să fie filați, supravegheați și scoși din sistem într-un fel sau altul.
Liviu Mihaiu: A făcut o Coldea cu mine cel puțin.
Liviu Alexa: Un dosar și distrugerea reputației dumneavoastră este mizilic față de domnul Dâncu care este un răzbunător din fire.
Liviu Mihaiu: Nu-l știam ca fiind răzbunător. Tu știi mai bine.
Emilia Șercan și tema plagiatelor au intrat și ele în discuție
Liviu Alexa a spus că într-o astfel de țară, Emilia Șercan ar fi ajuns un standard al moralității și a numit-o „o zeiță” a profesiei. Liviu Mihaiu a replicat că dacă plagiatul este plagiat, atunci Șercan își poate „face statuie”.
El a menționat că i-a plăcut faptul că a ajuns și la generali cu teze de doctorat, afirmând că aceștia se feresc de obicei.
Liviu Alexa: Eu m-am calmat și aproape că-mi place foarte tare să trăiesc în ea. E o țară în care lumea nu comentează că li se triplează impozitul pe venit. E o țară în care doamna Emilia Șercan este standardul moralității. O zeiță a profesiei noastre dragi.
Liviu Mihaiu: Păi dacă plagiatul e plagiat, las-o să-și facă statuie. E eu n-aș înjura-o atât de mult pe Emilia Șercan doar pentru faptul că a ajuns un fel de matrice a tezelor de doctorat. A dat și de generali, să știi. Mi-a plăcut că a dat și de niște generali cu tezele de doctorat, pentru că ei se feresc.
România, China și ideea că legăturile sunt ciudate
Spre finalul fragmentului, Liviu Alexa a mutat discuția spre politica externă și a spus că România ar fi ajuns într-o situație în care nu ar avea o relație serioasă nici cu China, nici cu Rusia.
El a afirmat că singurul român cu care chinezii ar mai vorbi ar fi Adrian Năstase, iar singura româncă ar fi Viorica Dăncilă. În același context, a spus că în Partidul Comunist Chinez ar exista mulți oameni care au fost școliți în România, la Iași, Timișoara, Cluj și București.
Liviu Alexa: E o țară în care noi n-avem treabă cu China sau cu Rusia sau cu restul. Adică am ajuns ca singurul român cu care chinezii vorbesc să fie Adrian Năstase și singura româncă să fie Viorica Dăncilă. În Partidul Comunist Chinez, undeva la că 10-15%, n-am o proiecție acuma, dar știu sigur că sunt mulți oameni care au fost școliți la Iași, Timișoara, Cluj și București.
Liviu Mihaiu: Acum 20 de ani erau mai mulți.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.