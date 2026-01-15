Liviu Alexa a povestit că în 6 decembrie când au fost anulate alegerile prezidențiale a fost extrem de dezamăgit și speriat de ce se întâmpla în România. A spus că, în seara aceea, și-a făcut bagajele și a plecat cu mașina în Ungaria, pentru că simțea frică față de propria țară.

Ulterior, a menționat că a stat o lună la Paris și că perioada respectivă l-a făcut să își schimbe starea. După întoarcere, a spus ironic că a intrat într-o dispoziție mai veselă și că, în prezent, îi place ce se întâmplă.

Liviu Alexa: Am fost foarte dezamăgit în 6 decembrie. E martoră nevasta mea. Eu la ora 19 mi-am făcut trei bagaje și m-am suit în Skoda mea de comunist și m-am cărat în Ungaria. Vorbesc serios, pentru că atât de frică mi-a fost în acea zi de țara mea. Dar între timp, după ce am stat o lună la occidentalii burghezi din Paris, mi-am mai revenit și am intrat într-o stare de veselie și acuma mie îmi place. Nu știu ce-i cu Liviu Mihaiu de adoptă tonul ăsta pesimist. Mie îmi place, mă. Liviu Mihaiu: Mă uit în jur. Vezi tu te mai duci în China, te mai duci la Paris, tu mai schimbi peisajul.

În același schimb de replici, Liviu Alexa a spus ironic că președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan fac o echipă „de minune” în batjocorirea populației. În discuție a apărut și ideea că populația este inertă.

Liviu Mihaiu a completat acest punct de vedere și a afirmat că România este un popor care „îi place securitatea”, sugerând că există o frică puternică și o obișnuință cu acest tip de control. El a spus și că România ar avea cei mai mulți „securiști” pe cap de locuitor și cel mai mare buget din Uniunea Europeană în acest sens.

Liviu Alexa: Este foarte bine ce se întâmplă. Uite președintele nostru drag cu domnul Bolojan fac o echipă de minune în batjocorirea poporului. Domnul Mihaiu zice că poporul este inert. Eu consider că poporului îi place. Liviu Mihaiu: Asta zic și eu. Poporul care are cei mai mulți securiști pe cap de locuitor și cel mai mare buget din întreaga Uniune Europeană e un popor căruia îi place securitatea. Îi e foarte, foarte frică. În sensul ăsta îi place securitatea.

Liviu Alexa a adus în discuție faptul că România încă nu are un șef civil la SRI. El a afirmat că președintele nu ar fi confortabil cu ideea de a numi direct un șef la SRI.

Liviu Mihaiu a spus că, din punctul lui de vedere, „cel mai bun” pentru SRI ar fi Vasile Dâncu, pe care l-a numit „clujeanul vostru”. Robert Turcescu a intervenit scurt și a spus că nu mai e, adăugând că acum ar fi „epoca aia Manda”.

Liviu Alexa a afirmat că dacă Vasile Dâncu ar ajunge șef la SIE sau SRI, atunci cel puțin 10 jurnaliști ar urma să fie filați și supravegheați. El a punctat că unii ar putea fi „scoși din sistem într-un fel sau altul”.

Liviu Alexa: Domnule Turcescu, uitați, de 2 ani jumate – trei n-avem șef civil la SRI, Nu știm dacă mandatul lui Vlase „s-a gătat” sau nu „s-a gătat”. Președintele nostru drag încă nu este foarte liniștit cu ideea că trebuie să-și pună chiar el zi șef la SRI. Poate vrea domnul Abrudean un securici crescut în pepiniera statului. Liviu Mihaiu: La SRI cel mai bun este Dâncu, clujeanul vostru. Robert Turcescu: Nu mai e. Acum suntem în epoca aia Manda. Liviu Alexa: În momentul în care Vasile Dâncu ajunge șef SIE sau SRI, cel puțin 10 ziariști pe care știu, la doi mă uit deja, o să fie filați, supravegheați și scoși din sistem într-un fel sau altul. Liviu Mihaiu: A făcut o Coldea cu mine cel puțin. Liviu Alexa: Un dosar și distrugerea reputației dumneavoastră este mizilic față de domnul Dâncu care este un răzbunător din fire. Liviu Mihaiu: Nu-l știam ca fiind răzbunător. Tu știi mai bine.

Liviu Alexa a spus că într-o astfel de țară, Emilia Șercan ar fi ajuns un standard al moralității și a numit-o „o zeiță” a profesiei. Liviu Mihaiu a replicat că dacă plagiatul este plagiat, atunci Șercan își poate „face statuie”.

El a menționat că i-a plăcut faptul că a ajuns și la generali cu teze de doctorat, afirmând că aceștia se feresc de obicei.

Liviu Alexa: Eu m-am calmat și aproape că-mi place foarte tare să trăiesc în ea. E o țară în care lumea nu comentează că li se triplează impozitul pe venit. E o țară în care doamna Emilia Șercan este standardul moralității. O zeiță a profesiei noastre dragi. Liviu Mihaiu: Păi dacă plagiatul e plagiat, las-o să-și facă statuie. E eu n-aș înjura-o atât de mult pe Emilia Șercan doar pentru faptul că a ajuns un fel de matrice a tezelor de doctorat. A dat și de generali, să știi. Mi-a plăcut că a dat și de niște generali cu tezele de doctorat, pentru că ei se feresc.

Spre finalul fragmentului, Liviu Alexa a mutat discuția spre politica externă și a spus că România ar fi ajuns într-o situație în care nu ar avea o relație serioasă nici cu China, nici cu Rusia.

El a afirmat că singurul român cu care chinezii ar mai vorbi ar fi Adrian Năstase, iar singura româncă ar fi Viorica Dăncilă. În același context, a spus că în Partidul Comunist Chinez ar exista mulți oameni care au fost școliți în România, la Iași, Timișoara, Cluj și București.