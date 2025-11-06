Din cuprinsul articolului Florin Călinescu acuză „sistemul” că a încercat să obișnuiască oamenii cu autoritarismul

Actorul Florin Călinescu a afirmat, în cadrul emisiunii „Ai aflat!” cu Ionuț Cristache, că anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, pe care a comparat-o cu o lovitură de stat, ar fi fost o încercare a „sistemului” de a obișnui cetățenii cu un mod de conducere autoritar. El a explicat că decizia Curții Constituționale a României (CCR) de la acel moment ar fi reprezentat o măsură prin care oamenii ar fi fost treptat familiarizați cu restrângerea drepturilor și cu proceduri de tip totalitar.

În intervenția sa, Călinescu a spus că anularea alegerilor ridică întrebarea cine a decis să încerce această măsură și cât de des ar putea fi aplicată, sugerând că ar fi un precedent periculos pentru viitor.

De asemenea, actorul a abordat și situația președintelui României, Nicușor Dan, susținând că acesta ar fi fost învățat că poate minți fără consecințe, motiv pentru care și-ar permite să facă acest lucru. Călinescu a explicat că, după ce Dan ar fi mințit „în clar și olograf” și nu s-a întâmplat nimic, ar fi înțeles că nu există nicio problemă, iar atunci când este întrebat despre anumite situații, ar nega orice implicare.

„Care ar fi povestea cu lovitura de stat? Cine a zis hai să încercăm și chestia asta și dacă ține, de aici înainte anulăm ce vrem noi, când vrem noi, de câte ori vrem. După ce domnul Nicușor Dan a mințit în clar și olograf, a văzut că nu se întâmplă nimic și de atunci a zis că nu mai e nicio problemă. Ca atare, cineva îl sună și îl întreabă >. Apoi îi spune cineva , asta-i problema. Nu știu la ce vă referiți, eu am fost doar în trecere pe aici>>,” a menționat Călinescu.

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis anularea întregului proces electoral pentru alegerea preşedintelui României din decembrie 2024 în baza Hotărârii nr. 32/6 decembrie 2024. Decizia CCR a fost unanimită, iar procesul electoral urma să fie reluat de la zero.

În raportul de drepturi ale omului al Departamentul de Stat al SUA pentru România se menţionează că anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 a fost criticată ca o ingerinţă politică în alegeri şi ca o restricţie excesivă a discursului politic.

Primul tur al alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024 a fost câștigat de Călin Georgescu (care a obținut aproximativ 22,94% din voturi) și de Elena Lasconi (care a obținut aproximativ 19,18% din voturi). Turul doi nu a mai avut loc deoarece CCR a anulat întreaga procedură electorală.