”România a înregistrat un progres semnificativ în implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020, atingând până la această dată un grad de absorbţie de 95,16% din fondurile europene alocate pentru dezvoltarea agriculturii şi a mediului rural”, precizează ministerul.

Valoarea totală a plăților efectuate și raportate Comisiei Europene până la 30 iunie 2025, completată cu plățile realizate între 1 iulie și 30 octombrie 2025, precum și cu solicitările aflate în procesare la 3 noiembrie 2025, se ridică la 12,08 miliarde euro, dintr-un total alocat de 12,7 miliarde euro.

”România continuă să fie un exemplu de performanţă în absorbţia fondurilor europene destinate agriculturii şi dezvoltării rurale. Fermierii români, procesatorii şi beneficiarii PNDR au demonstrat că ştiu să investească eficient, în proiecte care generează locuri de muncă, valoare adăugată şi competitivitate pentru produsele româneşti”, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuţ Barbu.

În paralel, APIA a menținut un ritm constant al plăților către fermieri, sprijinind astfel stabilitatea financiară a sectorului agricol și contribuind la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

MADR precizează că, pe măsură ce PNDR 2014–2020 se apropie de final, eforturile se concentrează pe închiderea eficientă a programului și pe implementarea rapidă a măsurilor din Planul Strategic PAC 2023–2027, care aduce noi finanțări europene pentru procesare, irigații, energie regenerabilă, digitalizare și sprijin pentru tinerii fermieri.

”Performanţa în absorbţia fondurilor europene confirmă faptul că agricultura românească este pe direcţia corectă. Vom continua să susţinem investiţiile în mediul rural şi să accelerăm implementarea Planului Strategic, pentru ca fiecare euro disponibil să ajungă în economia reală”, a adăugat ministrul Florin-Ionuţ Barbu.

Printre măsurile cu cel mai mare impact în implementarea PNDR 2014-2020 se numără:

Submăsura 4.1 – „Investiţii în exploataţii agricole”, prin care au fost sprijinite proiecte pentru modernizarea fermelor şi dotarea acestora cu utilaje şi tehnologii performante;

Submăsura 4.2 – „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”, destinată dezvoltării unităţilor de procesare din sectorul laptelui, cărnii, cerealelor, legumelor şi fructelor;

Submăsura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, care a încurajat implicarea tinerilor în agricultură şi consolidarea exploataţiilor nou-înfiinţate;

Submăsura 7.2 – „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, prin care au fost susţinute proiecte pentru drumuri comunale, reţele de apă şi canalizare, precum şi alte investiţii esenţiale pentru mediul rural;

Submăsura 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”, cu accent pe reabilitarea sistemelor de irigaţii şi îmbunătăţirea accesului la terenurile agricole;