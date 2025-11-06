Consiliul Politic Național al PSD are programată joi o reuniune la Vila Lac, începând cu ora 17:00. Întâlnirea are loc cu doar o zi înainte de congresul formațiunii, programat pentru vineri, 7 noiembrie, și va avea pe agendă două puncte principale: adoptarea modificărilor la Statut și stabilirea ultimelor detalii organizatorice legate de eveniment.

Sorin Grindeanu, actual președinte interimar al PSD și singurul candidat pentru funcția de președinte la congresul de vineri, a propus o schimbare importantă a Statutului partidului. Potrivit acestuia, modificarea vizează „clarificarea identității și a direcției doctrinare” a PSD, un demers menit să ofere o imagine coerentă asupra rolului social-democrației românești într-un context politic și social aflat în schimbare.

Decizia vine după mai multe discuții interne privind poziționarea partidului față de curentele progresiste, de valorile tradiționale și de relația cu partenerii europeni. Surse din partid au explicat că noua formulare din Statut urmărește să reafirme identitatea PSD ca partid de centru-stânga, cu rădăcini naționale, dar ferm angajat în cooperarea euroatlantică.

În expunerea sa, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va renunța la definirea de „partid progresist”, formulare introdusă în anii 2000, considerând că aceasta nu mai reflectă realitatea actuală a formațiunii.

„Este vorba de renunţarea la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nicio legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, naţional şi echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea şi respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiţionale şi culturale ale poporului român. Noua formulare a statutului reflectă, fără nicio urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este şi a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor şi al responsabilităţii sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european şi angajat ferm în cooperarea euroatlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea naţională”, a afirmat preşedintele interimar al PSD.

Congresul PSD va avea loc vineri, 7 noiembrie, la Romexpo, eveniment în cadrul căruia va fi aleasă noua conducere a formațiunii. Sorin Grindeanu, candidat unic pentru funcția de președinte, își va prezenta platforma politică, centrată pe unitatea internă a partidului și pe modernizarea structurilor sale de conducere.

Platforma lui Grindeanu include o echipă extinsă de conducere, formată din cinci prim-vicepreședinți – Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuț Pucheanu și Corneliu Ștefan – alături de 20 de vicepreședinți. Pentru funcția de secretar general, acesta l-a propus pe Claudiu Manda.