O româncă stabilită în Elveția a prezentat, într-un videoclip postat pe TikTok, cumpărăturile pe care le-a realizat în Germania cu doar 116 euro, atrăgând atenția asupra diferențelor semnificative de preț dintre țările europene. Înregistrarea a strâns mii de vizualizări și sute de comentarii și a stârnit discuții despre calitatea vieții și puterea de cumpărare în România comparativ cu alte state.

Femeia a explicat că preferă să facă cumpărături peste graniță, în Germania, unde prețurile sunt mult mai mici. În clip, aceasta își arată produsele achiziționate – printre care costiță afumată, conserve de șuncă, salam, brânzeturi, lipii, baghete, legume, fructe, produse de curățenie și chiar un odorizant – și menționează că totalul a fost de 116 euro.

Ea a subliniat că situația reflectă realitatea din România și a spus că nu ar trebui să ne mire că mulți români aleg să plece din țară.

„Dragii mei români, am fost la cumpărături în Germania… și vreau să vă arăt cât am putut cumpăra de 116 euro. Uitați-vă, vă rog, la total. Și spuneți-mi în comentarii unde se trăiește mai bine și unde se trăiește mai rău… În România sau în Germania? Nu vă mai mirați că pleacă românii din țară. Este bătaie de joc”, a spus românca.

Experiența româncei nu este singulară. Tot mai mulți locuitori ai țărilor vecine Germaniei – inclusiv elvețieni, austrieci și francezi – trec frecvent frontiera pentru cumpărături, beneficiind de prețuri cu 30-50% mai mici.

Un studiu realizat de Eurostat ne arată că Germania are printre cele mai mici prețuri la alimente din Europa datorită taxelor moderate, costurilor logistice reduse și competiției între supermarketuri.

În schimb, România se confruntă cu inflație ridicată și salarii mici. Contrastul dintre costurile de trai a făcut ca mesajul femeii să rezoneze cu mulți români plecați în străinătate, care se confruntă cu aceleași frustrări legate de viața de acasă.

Românca a explicat că, pentru ea, situația reprezintă o „batjocură” a costurilor din România și motivele pentru care tot mai mulți aleg să plece. În condițiile în care rata inflației aproape că a atins 10%, iar salariile au fost majorate cu doar 4%, românii se confruntă cu dificultăți în a ține pasul cu scumpirile la alimente și produse de bază.

Un alt român stabilit de 50 de ani în Suedia a mărturisit că, de fiecare dată când revine în România, este surprins de prețurile mari din țară, comparativ cu cele din străinătate. Alt român care locuiește în Franța a remarcat că anumite produse – precum ouăle sau untul – sunt mai scumpe în România decât în Franța.

Datele Institutului Național de Statistică (INS) ne arată că rata inflației a crescut aproape de 10% în luna septembrie, iar alimentele au înregistrat o creștere de aproape 8%, fructele fiind cele mai scumpe. Creșterea prețurilor la energie, odată cu dispariția plafonării și majorarea costurilor, a adus facturi mai mari pentru consumatori.