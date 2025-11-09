Conform datelor prezentate de publicația Medonet, mai multe studii recente au evidențiat că uleiul de floarea-soarelui, atunci când este încălzit peste un anumit prag termic, eliberează compuși chimici toxici. Acești compuși, denumiți aldehide, se formează în urma oxidării acizilor grași și sunt asociați cu apariția inflamațiilor cronice, a bolilor cardiovasculare și chiar a unor forme de cancer.

Cercetările realizate de University of Montford și Oxford au arătat că nivelul de aldehide rezultate în timpul prăjirii poate depăși de până la 200 de ori limitele considerate sigure pentru consum.

În plus, studiile compară uleiul de floarea-soarelui cu alte tipuri de grăsimi vegetale, precum cel de avocado, și arată că primul generează de până la trei ori mai multe substanțe toxice în aceleași condiții de temperatură, potrivit site-ului dagens.no.

Problema devine și mai accentuată atunci când uleiul este reutilizat, o practică frecventă atât în gospodării, cât și în unitățile de alimentație publică. Prin refolosire, aldehidele și alți compuși volatili se acumulează, ceea ce duce la o creștere semnificativă a toxicității alimentelor preparate.

În afara aldehidelor, procesul de prăjire a uleiului de floarea-soarelui determină și apariția altor substanțe periculoase pentru organism.

În timpul încălzirii, glicerolul și acizii grași liberi se descompun, generând compuși care afectează sistemul digestiv și metabolismul. Totodată, majoritatea antioxidanților și vitaminelor pe care acest ulei le conține în forma sa naturală se degradează complet.

Specialiștii subliniază că reîncălzirea aceluiași ulei agravează acest fenomen. Pe măsură ce procesul se repetă, substanțele toxice se concentrează, iar consumul lor regulat poate afecta ficatul, sistemul cardiovascular și imunitar. În plus, mirosul și gustul alimentelor gătite în ulei refolosit se modifică, indicând deteriorarea chimică a grăsimilor.

Până la obținerea unor versiuni de uleiuri vegetale mai stabile termic, experții recomandă înlocuirea uleiului de floarea-soarelui cu alternative mai sigure pentru prepararea alimentelor la temperaturi ridicate.

Printre opțiunile indicate se numără uleiul de rapiță, cel de măsline rafinat sau uleiul de avocado, care rezistă mai bine la căldură datorită conținutului ridicat de grăsimi mononesaturate. Aceste uleiuri își păstrează mai mult timp structura chimică, reducând formarea compușilor toxici.

Deși uleiul de floarea-soarelui este frecvent folosit în gospodării pentru prăjire, specialiștii recomandă limitarea utilizării sale la preparatele reci. În salate, sosuri sau dressinguri, el își păstrează profilul nutritiv și aroma specifică.

În aceste condiții, acizii grași polinesaturați, vitamina E și alți antioxidanți își mențin efectul benefic asupra organismului.

Totuși, un consum prea mare de ulei de floarea-soarelui poate contribui la un dezechilibru între acizii grași omega-6 și omega-3, raport care, potrivit medicilor nutriționiști, influențează direct starea inflamatorie a corpului. Dietele moderne tind să conțină mult mai mulți acizi omega-6 decât ar fi recomandat, iar excesul poate favoriza apariția inflamațiilor și a altor afecțiuni metabolice.

Alegerea tipului de ulei pentru gătit nu ține doar de gust sau de preț, ci are implicații directe asupra sănătății. Reducerea utilizării uleiului de floarea-soarelui la temperaturi înalte și orientarea către variante mai stabile termic poate ajuta la diminuarea expunerii la substanțe toxice și la îmbunătățirea calității alimentației zilnice.

Nutriționiștii atrag atenția că, indiferent de tipul de ulei ales, respectarea unor reguli simple poate preveni formarea compușilor nocivi.

Printre acestea se numără evitarea refolosirii uleiului, menținerea unei temperaturi moderate în timpul prăjirii și filtrarea uleiului după utilizare. De asemenea, se recomandă alegerea uleiurilor presate la rece pentru consum crud și a celor rafinate pentru preparări termice.

Astfel, prudența în alegerea și folosirea uleiurilor alimentare devine o măsură esențială de protejare a sănătății. Studiile recente arată că uleiul de floarea-soarelui, deși popular și accesibil, nu oferă siguranță la prăjire, iar înlocuirea sa cu uleiuri mai rezistente la căldură poate reduce semnificativ riscurile asociate consumului de alimente gătite la temperaturi înalte.