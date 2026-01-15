Pe 14 ianuarie, Curtea de Conturi Europeană (CCE) a organizat o conferință de presă online dedicată raportului special privind eficacitatea sistemelor de control ale uleiului de măsline în Uniunea Europeană. Evenimentul a urmărit prezentarea concluziilor auditului și contextualizarea recomandărilor formulate.

Raportul a fost prezentat de Joëlle Elvinger, membră a Curții, care a subliniat importanța strategică a uleiului de măsline pentru UE, nu doar din perspectiva economică, ci și culturală și alimentară, scrie EVZ.ro. Ea a precizat că Uniunea Europeană reprezintă în prezent cel mai mare producător, consumator și exportator de ulei de măsline la nivel global, iar reputația sa pentru producerea unui ulei de înaltă calitate are o semnificație economică majoră.

În Uniunea Europeană, uleiul de măsline este reglementat strict, legislația definind clar categoriile de produs — extravirgin, virgin și rafinat — și caracteristicile fiecăreia. Statele membre sunt responsabile de implementarea unor sisteme naționale de control, care includ verificarea etichetelor, analize de laborator și evaluări organoleptice realizate de paneluri de degustători.

Controalele trebuie să fie proporționale cu volumul comercializat, iar neconformitățile sancționate. Mai mult, legislația prevede inspecții bazate pe analiza riscurilor, obligații de raportare către Comisia Europeană și cerințe pentru monitorizarea reziduurilor de pesticide și a altor contaminanți.

Auditul CCE a analizat modul în care aceste sisteme au fost concepute și aplicate în Belgia, Grecia, Italia și Spania, pentru perioada 2018–2023.

Grecia, Italia și Spania generează împreună aproximativ 91% din producția de ulei de măsline a UE, în timp ce Belgia se evidențiază ca cel mai mare exportator din rândul țărilor neproducătoare.

Joëlle Elvinger a explicat că raportul conține o serie de recomandări, pe care le-a transmis Comisiei Europene, iar acestea au fost acceptate integral. Ea a subliniat că implementarea depinde de reacția Comisiei și de modul în care aceasta va monitoriza aplicarea recomandărilor.

Elvinger a menționat că nu a fost stabilit un calendar unic pentru punerea în aplicare, deoarece fiecare recomandare are termene proprii, considerate realiste în contextul acceptării integrale de către Comisie.

Auditul a scos în evidență trei concluzii majore.

În primul rând, cadrul juridic al UE este cuprinzător, însă aplicarea lui este inegală între statele membre.

În al doilea rând, sistemele de control prezintă deficiențe, mai ales în ceea ce privește contaminanții diferiți de pesticide.

În al treilea rând, trasabilitatea uleiului de măsline nu este întotdeauna asigurată.

Elvinger a explicat că unele state membre nu efectuează suficiente controale pentru a verifica autenticitatea produsului și că, în afară de Spania, nu analizează sistematic toți parametrii relevanți.

Raportul menționează că anumite segmente ale pieței sunt excluse de la verificări fără justificare bazată pe analiza riscurilor. De exemplu, autoritățile belgiene nu controlează vânzările online, iar Grecia se concentrează doar pe uleiul destinat pieței interne.

În privința contaminanților, raportul arată că sistemul de control funcționează eficient pentru reziduurile de pesticide, însă verificarea altor contaminanți este mai slabă. În plus, uleiul importat din afara UE nu este verificat sistematic nici pentru pesticide, nici pentru alți contaminanți.

Elvinger a evidențiat că aceste lacune ridică întrebări privind eficiența reală a sistemului, în ciuda reglementărilor stricte existente.

Italia și Spania au fost citate ca exemple de bune practici, deoarece verifică originea uleiului pe întregul lanț de aprovizionare.

În baza constatărilor, Curtea de Conturi Europeană a formulat recomandări pentru consolidarea supravegherii Comisiei asupra sistemelor naționale de control, clarificarea regulilor referitoare la amestecarea uleiurilor virgine, îmbunătățirea ghidajului privind controlul contaminanților și întărirea trasabilității.

Raportul arată că, deși UE dispune de un cadru solid pentru asigurarea calității și siguranței uleiului de măsline, aplicarea sa rămâne inegală. Diferențele între statele membre, lipsa controalelor sistematice și problemele de trasabilitate pot afecta încrederea consumatorilor.

Elvinger a precizat că implementarea consecventă a recomandărilor ar putea fi un pas decisiv pentru consolidarea încrederii în uleiul de măsline european, protejând în același timp reputația economică și culturală a Uniunii Europene.