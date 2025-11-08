Să fii sănătos poate suna complicat: abonamente la sală, smoothie-uri scumpe, gantere care se adună prin casă… Dar nu trebuie să fie așa.

Cu câteva alegeri inteligente, poți să-ți păstrezi energia, să te simți bine și să ai grijă de corpul tău fără să-ți golești portofelul.

Sănătatea nu este doar absența bolii. Este starea în care corpul și mintea ta funcționează la capacitate maximă. O viață sănătoasă te ajută să ai energie pentru tot ce îți propui, să te bucuri de timp cu familia și prietenii și să previi problemele grave pe termen lung.

Menținerea sănătății presupune trei piloni principali:

exercițiul fizic

alimentația echilibrată

odihna și echilibrul mental

Mersul la sală rămâne una dintre cele mai populare metode de a-ți menține corpul sănătos și activ. În general, abonamentele sunt structurate în două tipuri, fitness și aerobic, dar mai există și posibilitatea abonamentelor combinate.

De asemenea, mai există și abonamentele pentru cei care își doresc un antrenor personal; acestea sunt, de cele mai multe ori, mai scumpe.

Prețul pentru abonamentele la sală depinde de orașul în care locuiești dar și de sala la care ai vrea să mergi. De exemplu, prețurile pentru abonamente la una dintre cele mai populare săli din România sunt:

Platinum

Flexible – 142 € / lună

Loyalty – 129 € / lună (abonament anual)

Prepaid – 103 € / lună (abonament anual)

Gold

Flexible – 103 € / lună

Loyalty – 88 € / lună (abonament anual)

Prepaid – 72 € / lună (abonament anual)

Silver

Flexible – 89 € / lună

Loyalty – 79 € / lună (abonament anual)

Prepaid – 65 € / lună (abonament anual)

Bronze

Flexible – 71–59 € / lună (în funcție de club)

Loyalty – 65–51 € / lună (abonament anual)

Prepaid – 52–43 € / lună (abonament anual)

La sumele astea se mai adaugă alte sume pentru cei care doresc antrenor personal.

Exercițiile acasă sunt o alternativă flexibilă și convenabilă pentru a-ți menține corpul sănătos, mai ales dacă nu ai timp să mergi la sală. Avantajul este că poți să-ți creezi propriul ritm și să alegi exact ce tip de antrenament ți se potrivește.

Ce ai nevoie pentru început:

Gimnastică simplă fără echipament – exerciții cu greutatea corpului, stretching, yoga sau pilates.

Echipamente de bază – gantere, kettlebell, benzi elastice, mingea de fitness.

Saltea de yoga – pentru exerciții de podea sau stretching.

Aparate de cardio – bandă de alergare, bicicletă fitness sau stepper, pentru cei care vor un antrenament mai intens.

Aplicații și programe online – ghiduri, antrenamente video sau abonamente pe platforme de fitness.

Pentru început, există opțiuni accesibile: poți începe cu o power tower sau un aparat simplu de tracțiuni, cum ar fi VirtuFit Power Tower Deluxe cu bancă, care costă în jur de 1.429 de lei, sau cu un home gym multifuncțional de bază, cum este HOMCOM, la aproximativ 1.320 de lei.

Dacă vrei ceva mai complet, care să includă mai multe tipuri de exerciții, poți opta pentru un TECHFIT MXT-650 sau un Orion Classic L1, ambele în jur de 1.339–1.999 de lei. Pentru cei care doresc să investească într-un echipament mai avansat, cum ar fi aparatul christopeit Multi-Gym SP 2000 sau SP 5000, prețurile variază între 2.333 și 3.799 de lei.

La polul opus, pentru adevărații pasionați care vor un echipament premium, NOHRD SlimBeam poate fi soluția – un home gym de top, cu design elegant, care costă în jur de 11.500 de lei. În plus, pentru antrenamente specifice, cum ar fi biceps și triceps, aparatul Body Solid GCBT-380 se situează în jur de 2.672 de lei.