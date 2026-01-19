În orașele mari precum București, Cluj, Timișoara sau Iași, o ședință individuală de 50 de minute costă între 150 și 300 RON, cu posibilitatea ca terapeuții cu experiență sau clinicile premium să perceapă peste 320 RON. Terapia de cuplu sau familie poate ajunge la 250–450 RON pentru sesiuni între 50 și 90 de minute, iar evaluările psihologice complexe se situează între 200 și 500 RON.

Persoanele care optează pentru terapia decontată prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate trebuie să obțină trimitere de la medicul de familie către un medic psihiatru sau neurolog cu contract CNAS, care poate elibera recomandarea pentru psiholog. Pacienții oncologici beneficiază de un regim special de suport emoțional decontat. Totuși, locurile sunt limitate și listele de așteptare pot fi lungi, în funcție de plafonul fiecărui cabinet.

Terapia online oferă tarife comparabile cu cele din cabinet, între 150 și 250 RON, cu avantajul flexibilității geografice. Multe clinici propun reduceri pentru pachete de 5 sau 10 ședințe, iar rețele medicale private, precum Regina Maria, includ psihoterapia în abonamentele lor premium sau contra cost.

Pentru a identifica un specialist, pacienții pot consulta registre oficiale ale Colegiului Psihologilor din România sau platforme precum TherapyRoute, care permit compararea tarifelor și serviciilor actualizate.

Accesul la psihoterapie variază semnificativ în funcție de tipul de asigurare de sănătate și de statutul terapeutului. Pentru cei asigurați în sistemul public, precum AOK, TK sau Barmer, ședințele pot fi complet gratuite dacă aleg un psihoterapeut licențiat cu contract cu casa de asigurări. Înainte de aprobarea unui pachet complet de sesiuni, pacienții trec, de regulă, prin câteva ședințe preliminare, iar în cazuri complexe pot beneficia de până la 300 de sesiuni.

Dacă timpul de așteptare la un terapeut cu contract depășește câteva luni, există posibilitatea de a solicita rambursarea costurilor pentru ședințe la un terapeut privat.

Pentru cei care plătesc direct sau au asigurare privată, tarifele variază între 100 și 154 € pentru o sesiune standard de 50 de minute, ajungând la 175 € în cabinetele specializate. Terapia de cuplu, care rar este acoperită de asigurări, poate costa între 150 și 240 € pentru 90 de minute.

În marile orașe germane, inclusiv München, există psihologi vorbitori de limba română, cu tarife de aproximativ 100–130 € pe ședință. De asemenea, platformele online precum BetterHelp oferă abonamente de 55–85 € pe săptămână, incluzând ședințe video și mesagerie nelimitată.

Programul de stat „Mon soutien psy” permite accesul la până la 12 ședințe decontate pe an, fiecare la preț fix de 50 €. Costul este acoperit în totalitate prin combinarea asigurării de stat (60%) și a asigurării complementare (mutuelle, 40%). De la jumătatea lui 2024, nu mai este necesară trimiterea de la medicul de familie pentru a beneficia de aceste ședințe, ceea ce simplifică accesul la terapie.

Psihologii care nu fac parte din programul de stat practică tarife libere, de regulă între 50 și 80 €, însă în orașe mari precum Paris, prețurile pot ajunge la 100–120 € pe ședință. Unele mutuelles oferă rambursări parțiale pentru câteva ședințe pe an, la tarife de 30–50 € fiecare.

Psihiatrii, fiind medici, beneficiază de decontare directă de la Securité Sociale, tariful de bază fiind 52 € (Sector 1). Psihologii sunt decontați de stat doar dacă fac parte din programul „Mon soutien psy”, în timp ce ședințele private nu sunt acoperite integral.

Centrele Médico-Psychologiques (CMP) oferă consultații gratuite, însă listele de așteptare pot fi lungi. Studenții pot accesa gratuit până la 12 ședințe anual prin programul Santé Psy Étudiant.

Costurile psihoterapiei în Elveția se numără printre cele mai mari din Europa, însă sistemul de asigurări de sănătate obligatorii (LAMal) oferă o decontare semnificativă pentru pacienți.

Pacienții care folosesc asigurarea de bază au nevoie de o prescripție de la medicul de familie sau de la un psihiatru. Tariful oficial pentru ședințele de psihoterapie variază între 155 și 195 CHF pe oră (aprox. 145–183 €), în funcție de canton și de durata sesiunii, incluzând și pregătirea și notele post-ședință. Franșiza anuală a pacientului poate fi între 300 și 2.500 CHF (aprox. 280–2.340 €), iar după depășirea acesteia, se plătește o co-plată de 10%. O prescripție inițială acoperă de obicei 15 ședințe, cu posibilitatea prelungirii pentru alte 15.

Pacienții care aleg să plătească direct sau să consulte specialiști fără contract cu asigurarea publică se pot aștepta la următoarele costuri:

Psihoterapie individuală: 180–250 CHF (≈ 168–234 €) pentru 50–60 de minute

Terapie de cuplu: 300–450 CHF (≈ 280–420 €) pentru 90 de minute

Consiliere psihologică non-terapeutică: 120–160 CHF (≈ 112–150 €)

Psihiatrii, ca medici, beneficiază de decontare integrală prin LAMal, cu tarife între 185 și 212 CHF pe oră (≈ 173–198 €). Psihologii și psihoterapeuții care lucrează privat au tarife între 160 și 190 CHF pe oră (≈ 150–178 €).

Terapia online poate fi mai accesibilă, cu tarife începând de la 120–130 CHF pe ședință (≈ 112–122 €), iar unele servicii respectând criteriile LAMal pentru decontare. În orașe precum Zurich, Geneva sau Basel există psihologi români acreditați FSP, ceea ce permite efectuarea terapiei în limba maternă cu posibilitatea de rambursare prin asigurarea de sănătate.

Accesul la servicii psihologice în Danemarca depinde de tipul de asigurare și de obținerea unei trimiteri de la medicul de familie. Tarifele și posibilitățile de rambursare variază semnificativ între sistemul public și sectorul privat.

Persoanele asigurate în sistemul public (Sygesikringen) pot solicita o trimitere de la medicul de familie pentru probleme precum depresia ușoară sau moderată, anxietatea, traumele sau doliul. Prima ședință costă aproximativ 400 DKK (≈ 52 €), iar următoarele între 350 și 400 DKK (≈ 46–52 €), statul acoperind aproximativ 60% din cost. În mod obișnuit, o trimitere publică permite accesul la 12 ședințe. Tinerii între 18 și 24 de ani beneficiază de psihoterapie gratuită pentru depresie sau anxietate, pe baza unei trimiteri.

Cei care aleg să meargă direct la un psiholog privat sau care au nevoie de servicii care nu se încadrează în criteriile publice se confruntă cu tarife între 1.125 și 1.500 DKK pentru o sesiune individuală de 50 de minute (≈ 146–195 €). În Copenhaga, ședințele la terapeuții specializați pot ajunge la 1.800 DKK (≈ 234 €). Terapia de cuplu costă între 1.500 și 1.800 DKK (≈ 195–234 €), iar studenții sau persoanele cu venituri reduse pot apela la psihologi stagiari, cu tarife între 450 și 750 DKK (≈ 59–97 €).

Membrii Sygeforsikringen „danmark” pot primi rambursări de aproximativ 300 DKK pe ședință (≈ 39 €). Multe companii oferă asigurări de sănătate care acoperă integral între 5 și 10 ședințe anual, iar unele sindicate acoperă costurile psihologice legate de probleme din mediul profesional, precum stresul sau hărțuirea.

Studenții înscriși în învățământul superior pot beneficia de consiliere psihologică gratuită prin serviciul Studenterrådgivningen. În sectorul public, timpul de așteptare pentru psihologi care acceptă trimiteri poate fi de câteva luni, în timp ce programările private se fac de obicei în 1–2 săptămâni.

Austria introduce schimbări semnificative în sistemul de sănătate, facilitând accesul pacienților la servicii psihologice decontate integral de casele de asigurări.

Din primăvara anului 2026, terapia clinico-psihologică devine o prestație standard decontată de asigurările publice (ÖGK, SVS, BVAEB). ÖGK finanțează aproximativ 120.700 de ședințe anual la nivel național, disponibile gratuit pentru pacienții care aleg terapeuți cu contract cu casa de asigurări, în limita locurilor disponibile.

Cei care optează pentru psihologi privați sau pentru ședințe atunci când locurile decontate sunt ocupate se confruntă cu tarife variabile:

Ședință individuală (50 min): 75–173 €, cu preț mediu în Viena între 100 și 150 €

Terapie de cuplu (75 min): 150–242 €

Tarife sociale: ședințele oferite de terapeuți în formare sau sub supraveghere pot costa între 50 și 75 €, dar de obicei nu sunt decontate de stat.

Pacienții care plătesc integral la un terapeut privat autorizat pot solicita rambursări parțiale de la casa de asigurări:

ÖGK: aproximativ 33,70 € pe ședință

SVS / BVAEB: între 45 și 46,60 € pe ședință

Pentru a fi eligibil, este necesară o confirmare medicală de la medicul de familie, emisă înainte de a doua ședință.

Serviciile de urgență, precum linia de asistență psihologică Psychofunk și centrele de criză, oferă consiliere gratuită și anonimă. În plus, planurile private complementare pot acoperi până la 100% din costul ședințelor, în funcție de polița aleasă.

Bulgaria rămâne una dintre țările cu cele mai accesibile servicii psihologice din Uniunea Europeană, însă acoperirea oferită de sistemul public de sănătate pentru sănătatea mintală este redusă.

Majoritatea serviciilor psihologice se desfășoară în cabinete private. Costurile variază în funcție de oraș și de experiența terapeutului:

Ședință individuală (45–60 min): 60–120 BGN (≈ 30–60 €), cu tarife de până la 150 BGN (~75 €) în centrele de top din Sofia.

Terapie de cuplu: 100–180 BGN (≈ 50–90 €) per sesiune.

Consiliere online: multe cabinete oferă ședințe la prețuri reduse, începând de la 50 BGN (~25 €).

Asigurarea publică (NZOK) oferă decontări limitate:

Consultațiile la psihiatru sunt decontate integral cu bilet de trimitere de la medicul de familie.

Psihoterapia prin sistemul public este rar decontată și, de obicei, disponibilă doar în spitale de stat sau centre comunitare de sănătate mintală. În majoritatea cazurilor, pacienții trebuie să plătească singuri chiar și cu asigurare.

Din cauza limitărilor sistemului public, există opțiuni mai accesibile sau gratuite:

Centrele de Sănătate Mintală (Centar za psihichno zdrave) din orașele mari oferă consiliere gratuită sau subvenționată pentru cazuri severe.

ONG-uri, precum Animus Association, asigură sprijin psihologic gratuit sau la cost redus pentru victimele violenței și persoanele aflate în criză.

Multe companii bulgare oferă angajaților pachete de asigurare privată care includ:

Rambursarea a 3–10 ședințe pe an la psihologi parteneri.

Linii de asistență psihologică telefonică (EAP – Employee Assistance Programs).

Majoritatea locuitorilor din orașele mari apelează la cabinetele private, unde costurile variază în funcție de experiența terapeutului și de tipul terapiei: