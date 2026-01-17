În România, orice persoană se poate înscrie la un medic de familie, indiferent de vârstă, profesie sau statut social. Această înscriere este importantă pentru a avea acces la servicii medicale de bază și pentru ca medicul să-ți urmărească sănătatea pe termen lung.

Medicul de familie lucrează în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și are o listă cu pacienți. El poate face consultații atât în cabinet, cât și la domiciliu, poate trimite pacienții la alți medici specialiști sau la analize și investigații, și poate oferi rețete sau adeverințe, folosindu-se de istoricul medical al fiecărei persoane.

Dacă cineva dorește să-și schimbe medicul de familie, trebuie să aștepte cel puțin șase luni de la înscrierea la medicul actual. Procesul presupune să găsească mai întâi un alt medic care să accepte să-l primească, apoi să completeze o cerere de transfer și să prezinte documentele care dovedesc că este asigurat.

În cerere trebuie trecut și numele medicului de la care pleacă. Medicul nou are obligația să anunțe medicul vechi în termen de 15 zile despre transferul pacientului. După aceasta, pacientul primește fișa medicală pe care trebuie să o înmâneze noului medic.

Pentru înscrierea la un medic de familie sunt necesare câteva documente: un act de identitate valid, precum cartea de identitate sau certificatul de naștere pentru copii, dovada asigurării medicale pentru cei care sunt asigurați și cererea tipizată de înscriere, care poate fi completată direct la cabinetul medicului sau descărcată online.

Îți poți schimba medicul de familie în mai multe situații. De exemplu, dacă medicul a murit sau a ieșit la pensie, este normal să îți alegi alt medic, indiferent de cât timp erai pe lista lui.

Dacă medicul și-a închis cabinetul sau a dat listele cu pacienți altui medic, poți cere transferul la un alt medic dacă nu ești mulțumit de cel care a preluat lista, fără să conteze cât timp erai înscris la vechiul medic.

De asemenea, dacă medicul nu mai are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, nu mai poate să acorde consultații, rețete sau trimiteri, deci trebuie să îți alegi alt medic.

Schimbarea medicului este posibilă și dacă te muți într-o altă localitate, pentru că trebuie să ai medic în localitatea de domiciliu. În plus, cei care se află temporar în arest la domiciliu sau în arest preventiv pot fi nevoiți să folosească serviciile altui medic.

Dacă medicul la care vrei să te înscrii se află într-un alt județ decât cel în care lucrezi sau locuiești, angajatorul sau instituția care plătește asigurarea de sănătate trebuie să trimită lista ta nominală către casa județeană de asigurări de sănătate din județul în care se află cabinetul medicului.

În acest caz, trebuie să prezinți o copie după ordinul de plată sau un alt document care arată că contribuția ta la sănătate se face către casa de asigurări din acel județ.