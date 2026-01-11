Din cuprinsul articolului Noi reguli pentru plata și controlul concediilor medicale, anunțate de CAS Maramureș

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș a făcut publice noile reglementări legislative privind modul de plată și control al certificatelor de concediu medical, măsuri menite să asigure o gestionare corectă, eficientă și legală a fondurilor publice din sistemul de sănătate.

Potrivit instituției, începând cu 1 februarie 2026, va intra în vigoare un nou mecanism de plată a indemnizațiilor de concediu medical, aplicabil în perioada 2026–2027. Concret, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, zilele 2–6 vor fi suportate financiar de angajator, iar din ziua a 7-a și până la vindecare, indemnizația va fi achitată din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

În paralel, CAS Maramureș anunță verificări mult mai stricte în ceea ce privește acordarea concediilor medicale. Acestea vor viza analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor, respectarea duratei legale a concediului, precum și concordanța dintre diagnostic și recomandările medicale.

Instituția avertizează că, în cazul în care se constată nereguli, asiguratul nu va beneficia de indemnizația de concediu medical, iar situațiile respective vor fi sesizate către Colegiul Medicilor, în vederea aplicării sancțiunilor disciplinare prevăzute de lege.

Totuși, reprezentanții CAS subliniază că drepturile asiguraților sunt protejate: chiar dacă prima zi de concediu nu va mai fi remunerată, aceasta va constitui în continuare stagiu de asigurare, iar calitatea de asigurat în sistemul de sănătate rămâne activă și neafectată.

CAS Maramureș recomandă tuturor asiguraților și angajatorilor să se informeze din timp cu privire la noile reguli pentru a evita neclaritățile și eventualele probleme odată cu intrarea acestora în vigoare.

„Aceste măsuri nu sunt îndreptate împotriva pacienților de bună-credință. Ele sunt menite să protejeze fondurile publice, să descurajeze abuzurile și să asigure sustenabilitatea sistemului de sănătate pentru toți maramureșenii”, a reamintit Adrian Mădăraș, director general al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș.