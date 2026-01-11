Noi reguli pentru plata și controlul concediilor medicale, anunțate de CAS Maramureș
Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș a făcut publice noile reglementări legislative privind modul de plată și control al certificatelor de concediu medical, măsuri menite să asigure o gestionare corectă, eficientă și legală a fondurilor publice din sistemul de sănătate.
Potrivit instituției, începând cu 1 februarie 2026, va intra în vigoare un nou mecanism de plată a indemnizațiilor de concediu medical, aplicabil în perioada 2026–2027. Concret, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, zilele 2–6 vor fi suportate financiar de angajator, iar din ziua a 7-a și până la vindecare, indemnizația va fi achitată din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).
În paralel, CAS Maramureș anunță verificări mult mai stricte în ceea ce privește acordarea concediilor medicale. Acestea vor viza analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor, respectarea duratei legale a concediului, precum și concordanța dintre diagnostic și recomandările medicale.
Instituția avertizează că, în cazul în care se constată nereguli, asiguratul nu va beneficia de indemnizația de concediu medical, iar situațiile respective vor fi sesizate către Colegiul Medicilor, în vederea aplicării sancțiunilor disciplinare prevăzute de lege.
Totuși, reprezentanții CAS subliniază că drepturile asiguraților sunt protejate: chiar dacă prima zi de concediu nu va mai fi remunerată, aceasta va constitui în continuare stagiu de asigurare, iar calitatea de asigurat în sistemul de sănătate rămâne activă și neafectată.
CAS Maramureș recomandă tuturor asiguraților și angajatorilor să se informeze din timp cu privire la noile reguli pentru a evita neclaritățile și eventualele probleme odată cu intrarea acestora în vigoare.
„Aceste măsuri nu sunt îndreptate împotriva pacienților de bună-credință. Ele sunt menite să protejeze fondurile publice, să descurajeze abuzurile și să asigure sustenabilitatea sistemului de sănătate pentru toți maramureșenii”, a reamintit Adrian Mădăraș, director general al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș.
„📢 𝗡𝗼𝗶 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗮 𝘀̦𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝘂𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗱𝗶𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲
𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝘀𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮̆𝗿𝗶 𝗱𝗲 𝗦𝗮̆𝗻𝗮̆𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗺𝘂𝗿𝗲𝘀̦ informează publicul cu privire la noile reglementări legislative ce vizează modul de plată și controlul certificatelor de concediu medical, pentru o gestionare eficientă și legală a fondurilor publice.
𝗜𝗮𝘁𝗮̆ 𝗰𝗲𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮̆𝗿𝗶
✅ 𝗡𝗼𝘂𝗹 𝗺𝗲𝗰𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗮̆ (𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟮𝟬𝟮𝟳)
Începând cu 1 februarie 2026, structura de plată a indemnizației se modifică astfel:
1️⃣ 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘇𝗶 de concediu medical nu va mai fi plătită.
2️⃣ 𝗭𝗶𝗹𝗲𝗹𝗲 𝟮-𝟲 sunt suportate financiar de către angajator.
3️⃣ 𝗗𝗶𝗻 𝘇𝗶𝘂𝗮 𝗮 𝟳-𝗮 până la vindecare, plata este asigurată din bugetul FNUASS.
👉 𝗩𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮̆𝗿𝗶 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲
CAS Maramureș va monitoriza atent acordarea concediilor prin:
🔹 Analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatului.
🔹 Verificarea respectării duratei legale a concediului.
🔹 Controlul concordanței între diagnostic și recomandările medicale.
⚠️ 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗰𝗶𝗻𝘁̦𝗲𝗹𝗲 𝗻𝗲𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗶𝗹𝗼𝗿
Dacă în urma controlului se constată că certificatul a fost eliberat fără respectarea legii, asiguratul nu va beneficia de indemnizație. De asemenea, cazurile vor fi sesizate către Colegiul Medicilor pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute de lege.
🛡️ 𝗗𝗿𝗲𝗽𝘁𝘂𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗮𝘀𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮𝘁̦𝗶𝗹𝗼𝗿
Chiar dacă prima zi de concediu nu este remunerată, această perioadă constituie în continuare stagiu de asigurare. Calitatea de asigurat în cadrul sistemului de sănătate rămâne activă și neafectată.
💬 „𝐴𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑎̆𝑠𝑢𝑟𝑖 𝑛𝑢 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑖̂𝑛𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑖̂𝑚𝑝𝑜𝑡𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡̦𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑛𝑎̆-𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑛𝑡̦𝑎̆. 𝐸𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑗𝑒𝑧𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑒, 𝑠𝑎̆ 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑎𝑗𝑒𝑧𝑒 𝑎𝑏𝑢𝑧𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑠̦𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑠𝑎̆𝑛𝑎̆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑜𝑡̦𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑎𝑚𝑢𝑟𝑒𝑠̦𝑒𝑛𝑖𝑖”, Adrian Mădăras, 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹, 𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝘀𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮̆𝗿𝗶 𝗱𝗲 𝗦𝗮̆𝗻𝗮̆𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗺𝘂𝗿𝗲𝘀̦.
❤️ 𝗖𝗔𝗦 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗺𝘂𝗿𝗲𝘀̦ 𝗣𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗦𝗮̆𝗻𝗮̆𝘁𝗮𝘁𝗲𝗮 𝗧𝗔!”
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.