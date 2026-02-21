În București, abonamentele lunare pentru săli mari pot ajunge în jur de 250-270 de lei, iar abonamentele pe termen lung oferă un preț lunar mai avantajos, în jur de 230-240 de lei.

În același timp, există și opțiuni mai accesibile, cu abonamente mai scurte, de o până la trei luni, care pornesc de la 70-150 de lei pe lună. Pentru cei care preferă flexibilitatea, există abonamente cu acces în mai multe locații din rețea, la prețuri de aproximativ 160 de lei pe lună.

În Cluj‑Napoca, Timișoara sau Brașov, tarifele sunt similare, iar abonamentele lunare se situează de regulă între 150 și 200 de lei. Sălile oferă adesea reduceri pentru contractele pe termen lung, astfel încât un abonament pe șase până la doisprezece luni poate ajunge la 140-160 de lei pe lună, considerat avantajos pentru dotările oferite și posibilitatea de acces în mai multe locații. În orașele mai mici, prețurile pot fi chiar sub 200 de lei pe lună, mai ales pentru sălile cu echipamente de bază și abonamente anuale.

Există și alternative mai flexibile, cum sunt abonamentele tip card multi‑sali, care permit accesul în zeci sau sute de centre din întreaga țară. Acestea pornesc de la aproximativ 250 de lei pe lună pentru nivelurile de acces extinse și sunt utile pentru persoanele care călătoresc frecvent sau doresc să meargă în mai multe săli din orașe diferite.

Astfel, opțiunile pentru abonamente la sală în România sunt variate. Pentru cei cu buget redus, există săli locale și abonamente scurte care pornesc de la 150 de lei pe lună. Abonamentele medii în orașele mari se situează între 180 și 250 de lei lunar, iar planurile pe termen lung sau premium ajung la 230-280 de lei, oferind dotări suplimentare și cursuri incluse. Abonamentele extinse sau cardurile multi‑sali depășesc 250 de lei pe lună, dar asigură acces în mai multe centre și facilități adiționale.

Totuși, pentru mulți români, sportul nu se limitează doar la mersul la sală. Unele persoane optează pentru alternative mai economice sau mixte, inclusiv antrenamente acasă ori în aer liber. Oamenii folosesc fie echipamente de bază, precum gantere, benzi elastice sau biciclete de exerciții, fie programe online care ghidează antrenamentele fără a fi nevoie să plătească pentru un abonamet la sală.

La rândul lor, antrenamentele în aer liber au câștigat popularitate, mai ales în orașele mari unde parcurile, pistele de alergare și zonele dedicate sportului în aer liber sunt tot mai bine întreținute.