Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat, pe contul său de Facebook, că bursele școlare majorate pentru elevii din sector au fost virate și urmează să ajungă la beneficiari. Potrivit edilului, copiii vor primi bursele aferente lunilor septembrie, octombrie și noiembrie, conform majorărilor aprobate recent de Consiliul Local.

Astfel, bursele de merit au fost suplimentate cu 500 de lei, iar bursele sociale cu 200 de lei. În total, aproximativ 8.000 de elevi din Sectorul 2 beneficiază de aceste creșteri. Fondurile au fost deja alocate și se află în conturile unităților de învățământ, urmând ca plățile să fie efectuate către elevi conform procedurilor interne ale fiecărei școli.

Totodată, primarul a transmis un mesaj de sărbători elevilor și părinților, urându-le sărbători liniștite, cu sănătate și bucurii.

„🎁 Doresc tuturor copiilor și părinților sărbători liniștite, cu sănătate, bucurii și timp de calitate alături de cei dragi”, a scris Hopincă.

Majorarea burselor a fost stabilită în baza unui proiect de hotărâre aflat anterior pe masa Consiliului Local Sector 2, care vizează sprijinirea elevilor din învățământul preuniversitar de stat. Documentul prevedea suplimentarea burselor de merit cu 500 de lei pe lună și a burselor sociale cu 200 de lei, măsuri aplicabile elevilor cu rezultate școlare excepționale sau proveniți din medii vulnerabile.

Conform proiectului, bursele de merit sunt acordate elevilor care îndeplinesc criteriile stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 732/2025, inclusiv obținerea mediei generale 10.00, a mediei de admitere sau a mediilor aferente primelor intervale de cursuri. Aceeași suplimentare este prevăzută și pentru elevii cu performanțe la competiții școlare.

Pentru implementarea acestor măsuri, Primăria Sectorului 2 a prevăzut alocări bugetare consistente, estimând pentru anul 2026 un necesar de aproximativ 21,7 milioane de lei, la care se adaugă încă 7,4 milioane de lei pentru ultimele patru luni ale anului 2025. Consiliile de administrație ale unităților de învățământ au responsabilitatea verificării eligibilității elevilor și a documentelor depuse, existând posibilitatea declanșării unor verificări suplimentare în cazul suspiciunilor privind acordarea burselor.

Guvernul Bolojan a decis să acorde bani elevilor care au obținut media 10 la examenele importante. Elevii de clasa a VIII-a care au luat media 10 la Evaluarea Națională vor primi 2.000 de lei fiecare. Absolvenții de liceu care au luat media 10 la Bacalaureat vor primi 5.000 de lei fiecare.