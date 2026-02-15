Un studiu publicat în JAMA arată că un consum moderat de cafea (echivalentul a două-trei cești pe zi) sau ceai (una-două cești pe zi) este asociat cu un risc mai scăzut de demență, cu încetinirea declinului cognitiv și cu o mai bună păstrare a funcțiilor cognitive. Cercetarea a fost realizată de o echipă de la Mass General Brigham, în colaborare cu Facultatea de Medicină a Universitatea Harvard, analizând datele a peste 130.000 de participanți, urmăriți timp de până la 43 de ani.

Pe parcursul studiului, 11.033 persoane au dezvoltat demență. Participanții cu cel mai mare aport de cofeină au înregistrat un risc cu până la 18% mai mic de a dezvolta demență comparativ cu cei care consumau puțină cofeină sau deloc, efectul fiind similar pentru bărbați și femei.

Beneficiile au fost cele mai evidente la consumul moderat, însă aportul mai mare de cofeină nu a fost asociat cu efecte negative și a oferit un nivel comparabil de protecție. În plus, consumatorii de cafea au raportat mai rar simptome de declin cognitiv subiectiv — percepția personală a pierderilor de memorie sau a confuziei — cu o frecvență de 7,8% față de 9,5% în rândul celor care nu consumau cafea.

Autorii studiului menționează că atât cafeaua, cât și ceaiul conțin compuși bioactivi, precum cofeina și polifenolii, care pot avea efecte neuroprotectoare prin reducerea inflamației, prevenirea degradării celulare și susținerea funcțiilor cognitive.

Cercetările anterioare au sugerat că cofeina poate fi asociată cu o sensibilitate mai bună la insulină și cu funcții vasculare îmbunătățite, factori care ar putea contribui la efectele observate asupra sănătății cognitive.

Totuși, autorii studiului subliniază că acesta are un caracter observațional și nu poate demonstra o relație cauzală directă între consumul de cafea sau ceai și riscul de apariție a demență. Analiza nu a luat în considerare tipul de cafea sau ceai consumat, modul de preparare, gradul de prăjire, originea produsului sau metoda de infuzare.

Autorii accentuează importanța intervențiilor preventive în cazul demenței, deoarece tratamentele disponibile oferă beneficii limitate după instalarea simptomelor. Boala evoluează, de regulă, treptat: de la declin cognitiv subiectiv, la deficit cognitiv ușor și, în final, la forme clinice de demență.

Deși rezultatele studiului sunt considerate încurajatoare, efectul observat este relativ modest. Protejarea funcțiilor cognitive depinde de mai mulți factori, iar coordonatorul cercetării menționează că consumul de cafea sau ceai cu cofeină ar putea reprezenta doar o componentă a unui ansamblu mai larg de obiceiuri și factori de stil de viață care susțin sănătatea cognitivă.