Cod roșu de caniculă în România: Restricții de circulație impuse de autorități

Autoritățile au instituit restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone, duminică, în intervalul orar 12:00 – 20:00, pe sectoarele de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din județele afectate de codul roșu de caniculă.

Măsurile au fost luate pentru protejarea infrastructurii rutiere și pentru creșterea siguranței participanților la trafic, în contextul avertizării meteorologice de temperaturi extreme emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Sunt exceptate de la aceste restricții anumite categorii de transporturi, precum cele de persoane, animale vii, produse perisabile, transporturile în situații de urgență, funerare și poștale, autovehiculele care transportă carburanți, produse alimentare și mărfuri sub temperatură controlată, precum și transporturile necesare pentru aprovizionare și intervenții operative.

Poliția recomandă respectarea restricțiilor impuse, evitarea deplasărilor în intervalele cu temperaturi extreme dacă nu sunt necesare, verificarea stării tehnice a vehiculului înainte de plecare și adaptarea vitezei la condițiile de trafic, pentru a asigura siguranța în trafic pe durata caniculei.

Începând de duminică dimineață, aproape jumătate din teritoriul țării va fi sub avertizare cod roșu de caniculă, cu temperaturi ce pot ajunge până la 40 de grade Celsius. Restul regiunilor vor fi sub cod portocaliu.