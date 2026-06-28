Cod roșu de caniculă în România: Restricții de circulație impuse de autorități
SURSA FOTO: Dreamstime - Camioane
Autoritățile au instituit restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone, duminică, în intervalul orar 12:00 – 20:00, pe sectoarele de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din județele afectate de codul roșu de caniculă.
Măsurile au fost luate pentru protejarea infrastructurii rutiere și pentru creșterea siguranței participanților la trafic, în contextul avertizării meteorologice de temperaturi extreme emise de Administrația Națională de Meteorologie.
Excepții de la restricții
Sunt exceptate de la aceste restricții anumite categorii de transporturi, precum cele de persoane, animale vii, produse perisabile, transporturile în situații de urgență, funerare și poștale, autovehiculele care transportă carburanți, produse alimentare și mărfuri sub temperatură controlată, precum și transporturile necesare pentru aprovizionare și intervenții operative.
Recomandări pentru șoferi
Poliția recomandă respectarea restricțiilor impuse, evitarea deplasărilor în intervalele cu temperaturi extreme dacă nu sunt necesare, verificarea stării tehnice a vehiculului înainte de plecare și adaptarea vitezei la condițiile de trafic, pentru a asigura siguranța în trafic pe durata caniculei.
Avertizări meteorologice
Începând de duminică dimineață, aproape jumătate din teritoriul țării va fi sub avertizare cod roșu de caniculă, cu temperaturi ce pot ajunge până la 40 de grade Celsius. Restul regiunilor vor fi sub cod portocaliu.
Recomandările noastre
Popescu Daniela, jurnalist cu peste 10 ani de activitate, a scris articole din domeniul social, cultural, medical, economic. A colaborat cu mai multe publicatii printre care enumeram Evenimentul zilei, Animal Zoo, Capital, Evz Monden.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.