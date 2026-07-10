PSD cere formarea de urgență a Guvernului. România riscă să piardă accesul la fonduri europene

Blocajul politic privind formarea unui nou Guvern riscă să aibă efecte directe asupra accesului României la fonduri europene destinate consolidării capacității de apărare. PSD a lansat vineri un apel către toate partidele parlamentare să renunțe la disputele politice și să susțină învestirea rapidă a unui Executiv cu puteri depline, avertizând că actualul guvern interimar nu poate îndeplini procedurile legale necesare pentru accesarea finanțărilor din instrumentul european Security Action for Europe (SAFE).

În paralel, liderul UDMR, Kelemen Hunor, le-a cerut partenerilor politici să lase deoparte tensiunile și să identifice o soluție de compromis, în timp ce președintele Nicușor Dan pregătește o nouă rundă de consultări cu liderii fostei coaliții de guvernare.

Într-un comunicat oficial, PSD susține că actuala situație politică blochează posibilitatea României de a îndeplini condițiile legale pentru accesarea finanțărilor europene din programul SAFE.

„PSD solicită tuturor partidelor politice să înceteze blocajul în formarea unui nou guvern pentru a nu compromite definitiv şansele României de a-şi consolida capacitatea de apărare prin instrumentul Security Action for Europe (SAFE). PSD atrage atenţia că, potrivit OUG 64/2007 privind datoria publică, iniţierea proiectului de lege pentru aprobarea Acordului de Împrumut SAFE reprezintă competenţa exclusivă a Guvernului României”, transmite PSD.

Social-democrații explică faptul că Parlamentul nu poate iniția o astfel de lege, întrucât legislația stabilește clar atribuțiile în această materie.

„Parlamentarii sau grupurile parlamentare nu au nici dreptul, nici competenţa de a iniţia un astfel de proiect de lege. Actul normativ poate fi elaborat doar de către Ministerul Finanţelor Publice. Însă Guvernul, fiind demis, nu are dreptul de a iniţia niciun proiect de lege. Prin urmare, în acest moment, România este în imposibilitatea de a-şi aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din instrumentul SAFE”, avertizează PSD.

PSD consideră că singura soluție pentru deblocarea situației este învestirea rapidă a unui Executiv care să poată promova actele normative necesare.

„Singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE este învestirea de urgenţă a unui guvern cu puteri depline, care să iniţieze actul normativ. Ca atare, partidele parlamentare, şi mai ales cele care se declară pro-europene, au obligaţia să renunţe la orgoliile politice şi să se angajeze în negocieri constructive pentru învestirea de urgenţă a noului guvern. Perpetuarea blocajului politic, doar pentru prezervarea poziţiilor guvernamentale, reprezintă o abordare anti-naţională şi o ameninţare deosebit de gravă la adresa securităţii României”, mai transmite PSD.

Programul SAFE reprezintă unul dintre instrumentele europene prin care statele membre pot beneficia de finanțare pentru investiții în domeniul apărării, iar accesarea acestor fonduri presupune îndeplinirea unor condiții legislative și administrative.

În contextul negocierilor privind desemnarea viitorului premier, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că este momentul ca partidele să lase în plan secund conflictele politice și să identifice o formulă de guvernare.

„Acum nu trebuie să calculăm cine a greşit mai mult. Acum trebuie să găsim acel punct în care ne putem întâlni”, a transmis liderul UDMR.

Acesta a dezvăluit și mesajul adresat reprezentanților PSD, PNL și USR.

„Le-am spus colegilor din PSD, PNL şi USR: să punem între paranteze supărările şi să căutăm, mai degrabă, soluţia”, a afirmat Kelemen Hunor.

Discuțiile privind formarea viitorului Guvern vor continua luni, când președintele Nicușor Dan urmează să se întâlnească din nou cu liderii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare.

Șeful statului a anunțat că le va solicita liderilor politici să prezinte public soluția de majoritate pe care o consideră viabilă.

„La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluţia de majoritate pe care o văd. O să le adresez rugămintea. Să nu spună numai mie, să vă spună şi dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a precizat că nu va desemna un candidat la funcția de prim-ministru dacă știe dinainte că acesta nu poate obține sprijinul unei majorități parlamentare.

Președintele a arătat că, în prezent, variantele discutate în spațiul public, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu întrunesc susținerea necesară pentru învestire.

Totodată, șeful statului a subliniat că responsabilitatea constituirii unei majorități aparține partidelor parlamentare și a reiterat că nu va accepta formarea unei majorități care să se bazeze pe voturile AUR.