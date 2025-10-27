Președintele american Donald Trump a criticat dur, luni, anunțul lui Vladimir Putin privind testarea unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, considerând că Rusia ar trebui să-și concentreze eforturile asupra opririi războiului din Ucraina, nu asupra dezvoltării de noi arme. Declarația a fost făcută la bordul avionului prezidențial Air Force One și preluată de publicația Kievpost.

„Ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina. Un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână intră în curând în al patrulea an. Asta ar trebui să facă în loc să testeze rachete”, a spus Trump, reacționând la informațiile transmise duminică de Kremlin.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Federația Rusă a efectuat cu succes testul final al rachetei de croazieră Burevestnik, o armă cu propulsie nucleară despre care Moscova afirmă că are „o rază de acțiune nelimitată”. Proiectul este unul dintre cele mai controversate din arsenalul militar rus, fiind descris de NATO drept Skyfall și supranumit de experți „Cernobîlul zburător”, din cauza riscurilor de contaminare nucleară.

Într-o înregistrare difuzată de televiziunile ruse, șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, i-a raportat lui Putin detalii despre test:

„Am lansat-o într-un zbor de mai multe ore, în care a acoperit o distanță de 14.000 km, care nu este limita sa”, a spus Gherasimov.

Potrivit acestuia, racheta și-ar fi demonstrat capacitatea de a efectua manevre complexe atât pe verticală, cât și pe orizontală.

„Prin urmare, (racheta) a demonstrat capacități ridicate de a ocoli sistemele de apărare antirachetă și antiaeriană”, a mai adăugat el.

Anunțul Rusiei a fost primit cu îngrijorare de comunitatea internațională, pe fondul unei situații deja tensionate în Ucraina. În timp ce Moscova revendică succesul tehnologic, oficialii occidentali avertizează că dezvoltarea unei rachete cu propulsie nucleară reprezintă o amenințare globală, mai ales în contextul deteriorării tratatelor de control al armelor dintre Rusia și SUA.

Publicații de specialitate, citând International Institute for Strategic Studies (IISS), afirmă că Burevestnik ar putea avea o rază de acțiune estimată între 10.000 și 20.000 de kilometri — suficientă pentru a lovi ținte din Statele Unite chiar dacă ar fi lansată din interiorul Federației Ruse.

O investigație a agenției Reuters din 2024 a identificat o instalație aflată la 475 km nord de Moscova ca fiind posibilul loc de lansare pentru acest tip de rachetă, semn că testele ar fi continuat în secret, în ciuda criticilor internaționale.

Declarațiile lui Donald Trump vin în contextul în care acesta își reafirmă promisiunea electorală de a încheia rapid războiul din Ucraina dacă va reveni la Casa Albă în ianuarie 2025. Fostul președinte susține că are o strategie diplomatică prin care ar putea opri conflictul „în 24 de ore”, însă până în prezent nu a oferit detalii concrete despre cum ar putea convinge Moscova și Kievul să accepte un acord.

În realitate, negocierile între cele două părți au stagnat, iar ofensiva rusă câștigă teren treptat, cu pierderi semnificative de ambele părți.

Racheta Burevestnik a fost prezentată de Vladimir Putin pentru prima dată în 2018, într-un discurs despre „armele invincibile” ale Rusiei. Construită pentru a ocoli scuturile antirachetă occidentale, arma combină tehnologia convențională cu un motor nuclear miniatural, care i-ar permite o autonomie aproape nelimitată.

Cu toate acestea, numeroși experți avertizează asupra riscurilor de contaminare radioactivă, având în vedere că propulsia nucleară generează deșeuri în timpul zborului. De altfel, în 2019, o explozie produsă în timpul unui test similar, în regiunea Arhanghelsk, a ucis mai mulți ingineri ruși și a ridicat nivelul de radiație în zonă.