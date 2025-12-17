Când o persoană a decedat, rudele apropiate ar putea avea dreptul de a solicita pensie de urmaș. Prestațiile și posibilii beneficiari diferă de la o țară la alta în Uniunea Europeană.

Pensia de urmaș este o alocație lunară corespunzătoare unui procent din pensia pe care a primit-o/ar fi primit-o persoana decedată. De această pensie beneficiază rudele cele mai apropiate. Este acordată de aceeași autoritate care a acordat/ar fi acordat pensia persoanei decedate. Suma care urmează a fi plătită se calculează în același mod ca și pensia pentru limită de vârstă.

Cererea pentru obținerea pensiei de urmaș trebuie depusă la casa de pensii din țara în care a locuit sau a lucrat ultima dată ruda decedată. Autoritățile naționale vor analiza cererea dumneavoastră și o vor înainta țării membre din UE responsabile.

Dacă ruda decedată primea pensie din mai multe țări membre din UE, țara care ar trebui să plătească ajutorul de deces și/sau pensia de urmaș este:

fie țara în care a locuit ultima dată ruda decedată, cu condiția să fi primit o pensie acolo;

fie țara în care a cotizat cel mai mult la fondul de securitate socială.

În ambele cazuri, cererea se depune la casa de asigurări sociale la care a fost afiliată persoana decedată, în țara în care a locuit.

Aceste norme se aplică indiferent dacă ruda decedată era sau nu la pensie. Atâta timp cât a cotizat la fondul de securitate socială, aveți dreptul la indemnizație de urmaș. Condițiile pentru obținerea unui ajutor de deces sau a unei pensii de urmaș variază de la o țară la alta în Uniunea Europeană.

În Austria există posibilitatea de a solicita o pensie de orfan pentru copii cu vârsta de 18 ani sau peste, cu condiția ca domiciliul dumneavoastră să fie în Austria. Pentru a trimite o cerere online, va trebui să vă conectați și folosind ID Austria. Cererea este trimisă automat la sucursala sau centrul de servicii relevant. Completați formularul de cerere cât mai precis posibil. Dacă informațiile dumneavoastră sunt incomplete în vreun fel, acest lucru poate da naștere la întrebări și nelămuriri și, prin urmare, poate întârzia procedura de stabilire a pensiei. Nu sunt incluse costuri și taxe.

De altfel, Austria oferă posibilitatea de a solicita și o pensie de orfan pentru copii cu vârsta de până la 18 ani, cu condiția ca domiciliul dumneavoastră să fie în Austria. Pentru a trimite o cerere online, va trebui să vă conectați și folosind ID Austria. Cererea este trimisă automat la sucursala sau centrul de servicii relevant. Completați formularul de cerere cât mai precis posibil. Dacă informațiile dumneavoastră sunt incomplete în vreun fel, acest lucru poate da naștere la întrebări și nelămuriri și, prin urmare, poate întârzia procedura de stabilire a pensiei. Nu sunt incluse costuri și taxe.

În Franța, de exemplu, puteți solicita o pensie de urmaș de la Asigurarea de Pensie pe site-ul oficial Info Retraite din contul dumneavoastră de pensie. Acest serviciu online vă permite să depuneți o singură cerere validă pentru toate schemele de pensii de bază și suplimentare la care a contribuit soțul/soția sau fostul/fosta soție.

Înainte de a începe procesul online, instrumentul de ajutor numit „Documentele mele justificative” vă permite să obțineți lista principalelor documente justificative pe care va trebui să le atașați la cererea dumneavoastră. După ce ați depus cererea la schemele de pensii relevante, puteți urmări oricând progresul cererii dumneavoastră de pensie de urmaș în contul dumneavoastră de pensii, prin intermediul serviciului „Urmăriți cererile mele” .

Când solicitați o pensie de urmaș, trebuie să indicați data de la care doriți să primiți pensia. Trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

Această dată trebuie să fie prima zi a unei luni.

Nu poate fi mai devreme decât prima zi a lunii următoare celei în care împliniți 55 de ani.

Nu poate fi anterior depunerii candidaturii dumneavoastră.

Cu toate acestea, data de începere a plății pensiei de urmaș poate fi stabilită cel mai devreme în prima zi a lunii următoare decesului, dacă depuneți cererea în termen de un an de la deces. Lipsa unui răspuns timp de mai mult de patru luni la o cerere de pensie de urmaș constituie o decizie de refuz.

Pentru a fi eligibilă pentru o pensie de urmaș din cadrul sistemului de asigurări sociale de pensie, persoana decedată trebuie să fi primit sau să fi fost eligibilă să primească o pensie de pensionare din cadrul sistemului. Această cerință se aplică dacă era angajat în sectorul privat, lucrător independent, lucrător contractual în sectorul public sau artist/autor.

O pensie de urmaș poate fi acordată și în urma dispariției unei persoane timp de mai mult de un an fără ca aceasta să solicite plata pensiei sale de limită de vârstă.

Resursele luate în considerare la solicitarea unei pensii de urmaș sunt cele din ultimele trei luni calendaristice înainte de data acordării pensiei de urmaș. Atunci când acestea depășesc un sfert din plafonul de resurse aplicabil, se iau în considerare resursele celor 12 luni calendaristice anterioare datei acordării pensiei de urmaș.

Pensia de urmaș este egală cu 54% din pensia de bază pentru limită de vârstă pe care o primea sau ar fi avut dreptul să o primească defunctul. Cuantumul pensiei de urmaș nu poate fi mai mic de 3.983,29 pe an (sau 331,94 EUR pe lună) dacă defunctul a avut cel puțin 15 ani (60 de trimestre) de asigurare pentru pensie în cadrul schemei generale .

Dacă defunctul avea mai puțin de 15 ani de asigurare pentru pensie, această sumă minimă se împarte în 60 de luni , iar pensia minimă de revizuire este egală cu tot atâtea 60 de luni câte trimestre de asigurare avea defunctul. Această sumă minimă se majorează la 1 ianuarie a fiecărui an, pe baza modificării medii a prețurilor de consum, excluzând tutunul.

Când cuantumul pensiei dumneavoastră de urmaș și resursele dumneavoastră depășesc 24.710,40 EUR dacă locuiți singur sau 39.536,64 EUR dacă locuiți în cuplu. Pensia dumneavoastră de urmaș este redusă astfel încât acest plafon să nu fie depășit.

În Germania, dacă părintele dumneavoastră a decedat în urma unui accident de asigurare, veți primi o pensie de orfan din asigurarea legală de accidente, în anumite condiții. Asigurarea legală de accidente plătește o pensie de orfan jumătate din sumă sau o pensie integrală de orfan copiilor persoanelor asigurate. Puteți primi această pensie de orfan dacă părintele dumneavoastră a decedat în urma unui eveniment asigurat. Aceasta include accidentele de muncă, accidentele în drum spre locul de muncă și bolile profesionale. Nu este necesară depunerea unei cereri.

Copiii naturali au dreptul la pensie de orfan, precum și copiii vitregi, copiii din plasament, nepoții și frații/surorile, în anumite condiții. Aceștia primesc pensie de orfan până la împlinirea vârstei de 18 ani.

În anumite condiții, însă, aceasta poate fi acordată și până când orfanul împlinește vârsta de 27 de ani. Aceste condiții sunt îndeplinite dacă orfanul urmează studii școlare sau o formare profesională sau desfășoară activități de voluntariat sau nu se poate întreține singur din cauza unei dizabilități fizice, mentale sau psihologice.

Dacă perioadele care dau dreptul la pensie de orfan nu se succed fără întreruperi, dreptul la pensie de orfan poate exista și pe parcursul unei perioade de tranziție de cel mult 4 luni calendaristice (de exemplu, perioada dintre sfârșitul studiilor școlare și începerea unui ciclu de studii).

Dacă sunteți semi-orfan, pensia de orfan este de 20% din veniturile părintelui dumneavoastră în anul anterior accidentului; dacă sunteți orfan complet, pensia de orfan este de 30%. Veți primi pensia de orfan lunar.

Este posibil ca și alte persoane în afară de dumneavoastră să aibă dreptul la bani din asigurarea legală de accidente, de exemplu, frații dumneavoastră sau o văduvă sau un văduv. În acest caz, suma pensiilor nu poate depăși 80% din veniturile anuale ale persoanei decedate. Pensia dumneavoastră de orfan va fi redusă proporțional în acest caz. Dacă sunteți un copil aflat în plasament familial, dreptul la pensie de orfan poate fi anulat complet.

În principiu, în Germania, nu trebuie să solicitați o pensie de orfan. Asociația de asigurare de răspundere civilă a angajatorilor sau casa de asigurare de accidente relevantă va stabili dreptul și cuantumul pensiei de orfan din proprie inițiativă („ex officio”). Aveți opțiunea de a iniția procesul online sau prin poștă.