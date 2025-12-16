Pensia de urmaș se acordă copiilor şi soţului supravieţuitor, în cazul decesului pensionarului sau a persoanei care îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. Cuantumul pensiei de urmaș se stabileşte, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

pentru un singur urmaş – 50%;

pentru doi urmaşi – 75%;

pentru trei sau mai mulţi urmaşi – 100%.

Atenție! Copiii şi soţul supravieţuitor care au dreptul la o pensie proprie şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după susţinătorul decedat, pot opta pentru cea mai avantajoasă dintre acestea, plata drepturilor pentru care au optat efectuându-se cu luna următoare solicitării, potrivit CNPP.

Copiii au dreptul la pensia de urmaș:

până la vârsta de 16 ani; (La împlinirea vârstei de 16 ani, copiii trebuie să prezinte adeverința școlară. În termen de 10 zile de la data începerii fiecărui an şcolar/universitar, copiii trebuie să depună la casa de pensii adeverință din care să rezulte că urmează cursurile anului școlar în curs.)

până la împlinirea vârstei de 26 de ani (fără a depăşi această vârstă) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora;

pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă invaliditatea, dovedită prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile de mai sus.

Atenție! În cazul copiilor orfani de ambii părinţi, pensia de urmaş rezultă din însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Atenție! Copiii, beneficiari ai unei pensii de urmaș, pot cumula pensia cu venituri provenite din situații pentru care asigurarea este obligatorie, indiferent de nivelul acestora.

La împlinirea vârstei standard de pensionare, pe tot timpul vieţii, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani, situație în care cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Pe perioada în care este încadrat în gradul I sau II de invaliditate, prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, dacă:

nu a împlinit vârsta standard de pensionare;

durata căsătoriei a fost de cel puţin un an;

în această perioadă nu realizează venituri lunare:

în baza unui contract individual de muncă;

în baza unui raport de serviciu;

în funcţie electivă sau ca persoană numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;

ca membru cooperator într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale cărui drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii cu cele ale persoanelor susmenționate;

În cazul în care decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, indiferent de durata căsătoriei, dacă:

nu a împlinit vârsta standard de pensionare;

nu realizează venituri lunare:

în baza unui contract individual de muncă;

în baza unui raport de serviciu;

în funcţii elective sau ca persoane numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, ca membru cooperator într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale cărui drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu cele ale persoanelor susmenționate.

Pe o perioadă de șase luni de la data decesului susținătorului, dacă:

nu se regăsește în situațiile enumerate mai sus;

în această perioadă nu realizează venituri lunare:

în baza unui contract individual de muncă;

în baza unui raport de serviciu;

în funcţii elective sau ca persoane numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, ca membru cooperator într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale cărui drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu cele ale persoanelor susmenționate.

În situația în care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la șapte ani, până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de șapte ani, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare: