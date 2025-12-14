Traian Băsescu a explicat că administrarea banilor publici este o atribuție clară a Guvernului și a Parlamentului. În opinia sa, deciziile privind plata salariilor trebuie raportate strict la situația bugetară existentă, iar lipsa fondurilor face imposibilă orice plată suplimentară.

„Cel care administrează banii este Guvernul și Parlamentul. Guvernul poate să aibă bani sau poate să nu aibă bani. Când nu are bani, nu dă”, a afirmat fostul șef al statului.

Traian Băsescu a transmis că există o tendință în societate de a ignora constrângerile financiare ale statului. El a arătat că s-a creat percepția că plățile trebuie făcute indiferent de resurse, deși realitatea este că, în absența banilor, statul nu poate onora obligații suplimentare.

„Ne-am obișnuit cu ideea că nu contează dacă Guvernul are bani sau nu, dar realitatea este că atunci când nu sunt fonduri, plățile nu pot fi făcute”, a spus Băsescu.

Referindu-se la ipoteza unei decizii de neconstituționalitate privind salarizarea magistraților, Traian Băsescu a afirmat că nu crede că actualele prevederi încalcă Constituția. El a precizat că o astfel de decizie ar putea fi primită favorabil de unele categorii, dar nu ar rezolva problema de fond legată de resursele bugetare.

Fostul președinte a insistat că discuția trebuie purtată în jurul capacității reale a statului de a plăti, nu doar în termeni juridici sau teoretici.

Traian Băsescu a indicat că problemele actuale din sistemul judiciar își au originea în legile adoptate în anul 2022. El a susținut că aceste acte normative au creat cadrul pentru disfuncționalități grave și că este necesară modificarea lor urgentă.

Potrivit fostului șef al statului, una dintre cele mai importante probleme este modul de repartizare a dosarelor și lipsa stabilității completelor de judecată. El a explicat că schimbarea judecătorilor pe parcursul unui proces afectează actul de justiție și duce la reluarea procedurilor.

„Nu poți schimba judecătorii și să iei procesul de la capăt de fiecare dată”, a afirmat fostul șef al statului.

Băsescu a arătat că judecătorii ar trebui să finalizeze dosarele începute, chiar dacă între timp promovează sau obțin alte funcții. În opinia sa, schimbarea magistraților ar trebui să fie posibilă doar în situații excepționale, precum îmbolnăvirea sau cazuri dovedite de corupție.

El a criticat practica prin care magistrați aflați într-un stadiu avansat al dosarelor sunt scoși din complete înainte de finalizarea acestora, considerând că acest lucru afectează coerența actului de justiție.

„Ai fost avansat, ai luat examenul, termini dosarul și apoi te duci la noul post”, a spus Băsescu.

Fostul președinte a comparat protestele recente cu cele din perioada Ordonanței 13, menționând că la manifestații participă în principal tineri. De asemenea, a cerut Inspecției Judiciare să răspundă sesizărilor apărute în urma investigațiilor jurnalistice, inclusiv celor realizate de Recorder, indiferent de conducerea instituției.