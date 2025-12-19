Mihai Fifor, deputat PSD și fost ministru al Apărării, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan și a USR, pe pagina sa de Facebook, criticând modul în care este gestionat Ministerul Apărării Naționale.

Fifor a afirmat că, după scandalurile recente care au implicat membri USR, se aștepta ca partidul să dea dovadă de prudență și responsabilitate, însă realitatea demonstrează contrariul.

Mihai Fifor s-a referit în mod special la numirea lui Radu Miruță la conducerea MApN, acuzând că aceasta a fost făcută în ciuda unui scandal de incompatibilitate conturat de acte oficiale.

Potrivit deputatului PSD, Agenția Națională de Integritate a stabilit că exercitarea simultană a mandatului de deputat și a calității de persoană fizică autorizată contravine legislației privind integritatea în funcțiile publice.

Datele din Oficiul Național al Registrului Comerțului confirmă că PFA-ul lui Miruță a funcționat în perioada mandatului, iar Ministerul Justiției a suspendat, la cerere, calitatea sa de expert tehnic judiciar, pe motiv de incompatibilitate.

Mihai Fifor subliniază că această suspendare nu este o simplă formalitate administrativă, ci un precedent oficial care ridică întrebări serioase privind compatibilitatea sa cu o funcție ministerială strategică.

În opinia lui Mihai Fifor, premierul Bolojan ar fi pus în pericol stabilitatea și credibilitatea Ministerului Apărării, tranzacționând instituția ca pe o „bursă politică” și ignorând consecințele asupra încrederii României în fața partenerilor externi.

Deputatul PSD a acuzat că prioritizarea intereselor politice a dus la afectarea imaginii MApN și la vulnerabilizarea unei instituții esențiale pentru securitatea națională.

Fifor a încheiat mesajul său cu o critică directă: pare că pentru premier mai importantă decât responsabilitatea față de securitatea României este „bursa tranzacțiilor politice”, iar cei care pierd în acest joc nu sunt USR sau Bolojan, ci întreaga țară.