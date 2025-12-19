Mihai Fifor critică dur numirea lui Radu Miruță la MApN
Mihai Fifor, deputat PSD și fost ministru al Apărării, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan și a USR, pe pagina sa de Facebook, criticând modul în care este gestionat Ministerul Apărării Naționale.
Fifor a afirmat că, după scandalurile recente care au implicat membri USR, se aștepta ca partidul să dea dovadă de prudență și responsabilitate, însă realitatea demonstrează contrariul.
Radu Miruță, ajuns șef la Ministerul Apărării în ciuda unul scandal de incompatibilitate
Mihai Fifor s-a referit în mod special la numirea lui Radu Miruță la conducerea MApN, acuzând că aceasta a fost făcută în ciuda unui scandal de incompatibilitate conturat de acte oficiale.
Potrivit deputatului PSD, Agenția Națională de Integritate a stabilit că exercitarea simultană a mandatului de deputat și a calității de persoană fizică autorizată contravine legislației privind integritatea în funcțiile publice.
Datele din Oficiul Național al Registrului Comerțului confirmă că PFA-ul lui Miruță a funcționat în perioada mandatului, iar Ministerul Justiției a suspendat, la cerere, calitatea sa de expert tehnic judiciar, pe motiv de incompatibilitate.
Mihai Fifor subliniază că această suspendare nu este o simplă formalitate administrativă, ci un precedent oficial care ridică întrebări serioase privind compatibilitatea sa cu o funcție ministerială strategică.
Numirea lui Radu Miruță va avea impact asupra credibilității MApN și securității naționale, acuză Fifor
În opinia lui Mihai Fifor, premierul Bolojan ar fi pus în pericol stabilitatea și credibilitatea Ministerului Apărării, tranzacționând instituția ca pe o „bursă politică” și ignorând consecințele asupra încrederii României în fața partenerilor externi.
Deputatul PSD a acuzat că prioritizarea intereselor politice a dus la afectarea imaginii MApN și la vulnerabilizarea unei instituții esențiale pentru securitatea națională.
Fifor a încheiat mesajul său cu o critică directă: pare că pentru premier mai importantă decât responsabilitatea față de securitatea României este „bursa tranzacțiilor politice”, iar cei care pierd în acest joc nu sunt USR sau Bolojan, ci întreaga țară.
Postarea integrală a lui Mihai Fifor
„Ar fi fost de așteptat ca, după uriașele scandaluri Moșteanu și Buzoianu, USR să dea în sfârșit dovadă de prudență și responsabilitate. Dar, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere!
Ne-am fi așteptat, în acest context, ca premierul Bolojan, în loc să certe PSD cu furia unui pedagog de care elevii râd pe ascuns, să fie în sfârșit un șef de guvern matur și pe deplin responsabil, care să nu se joace cu unul dintre ministerele strategice ale României.
De parcă nu era de ajuns catastrofa de la Mediu, acum îl avem și pe domnul Miruță, împins la vârful MApN în ciuda unui scandal de incompatibilitate conturat de acte oficiale. Conform documentelor emise de Agenția Națională de Integritate, exercitarea simultană a mandatului de deputat și a calității de persoană fizică autorizată se află în contradicție cu regimul legal privind integritatea în exercitarea demnităților publice.
Această situație este confirmată de datele din Oficiul Național al Registrului Comerțului, care atestă funcționarea PFA-ului în perioada mandatului. Mai mult, prin decizia Ministerului Justiției din 11 aprilie 2023, domnul Miruță a fost suspendat la cerere din calitatea de expert tehnic judiciar pe motiv de incompatibilitate.
În termeni instituționali, această suspendare nu reprezintă o simplă formalitate administrativă, ci un precedent oficial care ridică serioase semne de întrebare asupra compatibilității sale cu o funcție ministerială într-un domeniu strategic.
Oare realizați, domnule prim-ministru, că duceți în derizoriu și vulnerabilizați o instituție strategică? O instituție care nu vă aparține și pe care o tranzacționați după bunul plac la bursa politică, fără să înțelegeți consecințele unui asemenea gest?
În loc să protejați credibilitatea și stabilitatea Ministerului Apărării, îl aruncați nemeritat într-o lumină defavorabilă, spre stupefacția partenerilor noștri externi. Nu doar imaginea MApN este afectată, ci și încrederea pe care România trebuie să o inspire în fața aliaților săi.
Și atunci întrebarea devine legitimă: nu conștientizați gravitatea consecințelor sau pur și simplu nu vă pasă?
Pentru că, privind deciziile dumneavoastră, pare mai importantă bursa tranzacțiilor politice decât responsabilitatea față de securitatea națională.
Iar în acest joc periculos, cei care pierd nu sunt nici USR, nici Bolojan. Ci România!”, a scris Mihai Fifor, deputat PSD și fost ministru al Apărării, pe pagina sa de Facebook.
