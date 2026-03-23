Victor Ciutacu a mărturisit cum a fost „lăchit” Cristian Rizea de Nuredin Beinur la Monaco. Împroșcarea cu fecale a fostului deputat PSD este un gest inspirat din cultura deținuților din închisori, fiind a doua cea mai mare umilință pe care o poate suferi o persoană încarcerată după viol. Ciutacu a povestit întâmplarea de la „Cafe de Paris” din Monte Carlo, unde Rizea a fost împroșcat cu fecale de către nepotul lui Beinur, după ce a lansat mai multe atacuri la adresa familiei sale.

Ciutacu a dezvăluit, în cadrul podcastului lui Timtei Onoriu, și că a depus mai multe plângeri împotriva lui Rizea. Ba chiar a câștigat în instanță împotriva acestuia, acuzând statul „impotent” că nu acționează împotriva șantajului. Au fost depuse șapte plângeri împotriva șantajului, cu dosare în rem și cu probe. Ciutacu a mărturisit că părinții săi, oameni particulari, care nu au avut niciodată vreo activitate politică.

„Mi-a înjurat părinții. Niște oameni perfect particulari, care nu au avut niciodată în viața lor expunere publică și nici vreo activitate politică, nici pe vremea cealaltă. La asta s-a ajuns. Și la asta s-a ajuns pentru că avem un stat impotent. Pentru șantaj. Sunt șapte plângeri, la ora asta, depuse pentru șantaj, cu dosare in rem și cu probe. Eu am făcut exact ce ne acuză lumea pe noi, toți ăștia terfeliți de Rizea, că nu facem: l-am dat în judecată, am câștigat. După aia continuă cu aceleași acuzații. Eu nici nu mai am pe ce să-l dau din nou în judecată, tu înțelegi? Că pe aceleași acuzații am mai câștigat un proces”, a declarat Ciutacu.

Beinur a oferit declarații exclusive pentru „România TV” în cadrul emisiunii TV „Punctul Culminant”, însă explicația pentru acest gest a venit de la președintele FSANP, Cosmin Dorobanțu. Potrivit lui Dorobanțu, în regimul penitenciar, împroșcarea cu fecale se numește „lăcheală” și este a doua cea mai groaznică umilință pe care o poate suferi un deținut după viol. Totuși, Rizea a fost „lăchit” în libertate.