Proiectul de lege privind șoferii străini introduce un set de reguli menite să asigure recuperarea eficientă a amenzilor rutiere aplicate cetățenilor nerezidenți care încalcă legislația din România. Inițiativa legislativă prevede ca aceștia să fie obligați fie să achite sancțiunile înainte de a părăsi țara, fie să fie supuși unor proceduri de executare prin intermediul autorităților din statele de origine.

Demersul este susținut de deputatul PSD Eugen Neață, care atrage atenția asupra unui fenomen constant ignorat în practică. Potrivit acestuia, o parte importantă din sancțiunile aplicate șoferilor străini rămâne nerecuperată, din cauza unor deficiențe legislative și administrative.

„O problemă de interes public major o reprezintă lipsa unui mecanism eficient de recuperare a amenzilor contravenționale aplicate cetățenilor străini”, a transmis deputatul.

În prezent, deși există reglementări europene care permit schimbul de informații între state, legislația națională nu oferă suficiente instrumente pentru a transforma aceste prevederi în măsuri concrete. În acest context, inițiatorul subliniază că sistemul actual nu reușește să asigure aplicarea efectivă a sancțiunilor.

„Legislația națională prezintă o serie de lacune, în unele situații chiar fiind lipsită de soluții concrete pentru recuperarea amenzilor datorate de cetățenii străini”, a explicat acesta.

Impactul acestor deficiențe este dublu: pe de o parte, sancțiunile își pierd efectul de descurajare, iar pe de altă parte, bugetul public este afectat de lipsa încasărilor. În practică, noul mecanism ar presupune transmiterea datelor către autoritățile din țara de origine a șoferului, pentru ca sancțiunea să fie executată în afara României.

Inițiativa legislativă aduce modificări directe Ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, stabilind obligații clare pentru șoferii străini sancționați. Una dintre cele mai importante prevederi se referă la recuperarea permisului de conducere în cazul suspendării.

Astfel, șoferii străini nu vor mai putea intra în posesia permisului suspendat înainte de a părăsi România decât dacă demonstrează că au achitat amenda aplicată. Această condiție introduce o formă de constrângere administrativă menită să crească rata de colectare a sancțiunilor.

În paralel, proiectul prevede și crearea unui mecanism simplificat de plată. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească, în termen de 90 de zile, un cont unic destinat achitării amenzilor de către cetățenii străini. Măsura ar facilita procesul de plată și ar elimina barierele administrative care pot apărea în prezent.

Pentru a evidenția amploarea problemei, inițiatorul a prezentat și date concrete din practică. Între 2020 și 2023, la nivelul Serviciului Rutier Vâlcea au fost sancționați 1.899 de cetățeni străini. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, sancțiunea aplicată a fost doar avertismentul, ceea ce indică dificultatea aplicării unor măsuri mai ferme.

„În cele mai multe cazuri sancțiunea aplicată a fost cea a avertismentului”, a precizat acesta.

Proiectul urmărește, de asemenea, eliminarea diferențelor de tratament dintre șoferii români și cei străini. Inițiatorul consideră că actualul cadru legislativ creează un dezechilibru, în care cetățenii români sunt sancționați mai eficient decât cei nerezidenți.

„Modificarea are în vedere stabilirea echității între șoferii români și cei străini”, a subliniat deputatul.

Inițiativa beneficiază și de sprijinul Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, organizație care a semnalat în repetate rânduri problema amenzilor neîncasate. Reprezentanții industriei consideră că noile măsuri ar putea contribui la creșterea disciplinei în trafic și la reducerea abaterilor comise de șoferii străini.

Dacă proiectul va fi adoptat, România ar putea implementa un sistem mai eficient și mai strict de recuperare a amenzilor rutiere, inclusiv prin cooperare cu alte state membre ale Uniunii Europene.