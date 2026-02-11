ROADPOL, rețeaua polițiilor rutiere din Europa, a început o serie mare de controale pentru camioane și autobuze în aproape 30 de țări. Poliția verifică timpii de condus și de odihnă, tahografele, încărcătura și toate actele. Cei care circulă în această săptămână cu un camion sau un autocar trebuie să fie pregătiți pentru controale mai dese. Operațiunea are loc pe scară largă, de la autostrăzile din Olanda până la granița cu Turcia, iar șansele de a fi oprit în trafic sunt mai mari decât de obicei.

Acțiunea se desfășoară între luni, 9 februarie, și duminică, 15 februarie, și este prima campanie Truck & Bus din acest an organizată de ROADPOL. Transportatorii nu ar trebui să o considere un control obișnuit. Este o operațiune coordonată între mai multe țări, cu multe echipaje de poliție implicate. Controalele au loc în toate statele UE, mai ales pe rutele mari de transport internațional. Poliția poate face filtre pe autostrăzi, dar și verificări în parcări, porturi și la granițe. În unele situații, vehiculele pot fi oprite imediat din circulație până când problemele sunt rezolvate.

Cel mai important lucru verificat este respectarea timpilor de condus și de odihnă. Inspectorii controlează dacă tahograful este folosit corect și dacă nu a fost modificat. Orice intervenție asupra tahografului este considerată o abatere foarte gravă și poate duce la amenzi mari și chiar la interdicția de a mai conduce.

Se verifică și încărcătura: dacă remorca este supraîncărcată sau dacă marfa nu este bine fixată. De asemenea, se controlează starea tehnică a vehiculului. Anvelopele uzate, luminile defecte sau fisurile la șasiu pot duce la oprirea imediată a vehiculului. În plus, toate documentele trebuie să fie în regulă, pentru că lipsa autorizațiilor sau nerespectarea regulilor de detașare sunt depistate pe loc.

Aceasta este doar prima acțiune de acest fel din acest an. ROADPOL a anunțat că va organiza trei săptămâni cu controale intense pentru camioane și autobuze. După campania actuală, vor mai fi două perioade cu verificări mai stricte, în luna mai și în luna noiembrie.

Pentru transportatorii și șoferii care respectă regulile, aceste controale înseamnă mai ales o întârziere sau un disconfort temporar. Totuși, autoritățile recomandă ca vehiculul și toate documentele să fie verificate foarte atent înainte de plecare. În această perioadă, șansele de a fi oprit în trafic sunt mai mari decât de obicei, așa că este bine ca totul să fie în regulă.

Următoarele campanii sunt programate în perioada 4–10 mai 2026 și 16–22 noiembrie 2026. În acele săptămâni vor avea loc din nou controale coordonate în mai multe țări europene.