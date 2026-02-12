Până de curând, succesul Temu s-a bazat pe mii de produse la prețuri imbatabile, expediate direct din China. Platforma s-a transformat peste noapte într-un ”market place” exclusiv intern pentru Turcia. Utilizatorii nu mai pot accesa produsele globale, fiind întâmpinați doar de oferte ale vânzătorilor locali turci.

Această pivotare bruscă a urmat unei inspecții neanunțate la biroul Temu din Istanbul pe 21 ianuarie 2026. Deși oficialitățile neagă o investigație formală, contextul este clar: presiunea pentru conformitate și protecția pieței interne au devenit priorități naționale.

Ceea ce se întâmplă în Turcia nu este un fenomen izolat, ci face parte dintr-un trend global de „închidere a portițelor” fiscale de care au profitat giganți precum Temu, Shein sau AliExpress.

Ministerul Comerțului din Turcia a decis eliminarea scutirii de taxe vamale pentru importurile de e-commerce de până la 30 EUR. Măsura, aplicabilă din februarie 2026, elimină practic avantajul prețului „derizoriu” pentru micile colete.

Comisia Europeană a hotărât ca de la1 iulie 2026 să introducă o taxă vamală fixă pentru toate coletele extracomunitare de sun 150 euro. Până la această dată coletele cu valoare sub pragul de 150 EUR sunt scutite de taxe vamale. Totodată, Uniunea Europeană a hotărât să fie introdusă și o taxă logistică la nivelul statelor europene de la 1 noiembrie 2026 pentru toate coletele care contin produse extracomunitare și au valoare de sub 150 euro.

România a decis introducerea taxei logistice de la 1 ianuarie 2026, lucru care a generat o scădere drastică a comenzilor și scăderea traficului aerian de tip cargo pe aeroporturi. Ministerul Finanțelor susține că scaderea ar fi cauzată de sezonalitate. Operatorii de transport de tip curier ar fi trebuit să colecteze această taxă, până la 25 februarie 2026 aceștia urmează să declare sumele încasate.

Italia a introdus și ea o taxă logistică de 2 euro de la 1 ianuarie 2026, cu aproximativ 3 euro mai puțin ca în România, însă, conform presei internaționale, aceasta a fost suspendată la câteva săptămâni de la introducere.

Ambele regiuni invocă motive similare pentru aceste restricții:

Atât retailerii turci, cât și cei europeni s-au plâns că firmele chineze subminează piața prin prețuri imposibil de egalat local, beneficiind de sprijin de stat și de logistcă subvenționată. Standarde de siguranță: Autoritățile turce și cele din UE (prin sistemul Safety Gate) au raportat numeroase cazuri de produse (în special jucării și electronice) care conțineau substanțe toxice sau prezentau riscuri de incendiu, nefiind conforme cu standardele stricte de siguranță regională.

În timp ce Turcia a efectuat inspecții la Istanbul, UE a vizat sediul european al Temu din Dublin în decembrie 2024. Obiectivul a fost același: verificarea subvențiilor de stat nedrepte și a modului în care algoritmul platformei promovează produse ce ar putea încălca legislația privind serviciile digitale (DSA).â

Modelul de afaceri „Direct-from-China” (direct de la producătorul chinez la consumatorul global) se confruntă cu cea mai mare provocare de la apariția sa.

: Exemplul Turciei, unde Temu a trebuit să înregistreze o entitate locală (iunie 2025) și să integreze vânzători autohtoni, ar putea deveni norma și în UE. Logistica se mută mai aproape: Pentru a menține timpii de livrare și a gestiona taxele, este de așteptat ca platformele chineze să închirieze depozite masive în interiorul UE sau în zonele libere din proximitate.

Pentru consumatorul obișnuit din România sau restul Europei, epoca în care puteai comanda o lanternă de 2 euro cu transport gratuit de la 8.000 km distanță fără nicio taxă suplimentară se apropie rapid de sfârșit. Protecționismul economic și siguranța produselor au devenit noile priorități ale autorităților de reglementare în 2026.